РЕМИЗОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Русский писатель, художник, мыслитель.

Биография и творчество

Происходил из богатой купеческой среды. Отец – Михаил Алексеевич, купец 2-й гильдии с тульскими корнями из Венева, занимался галантерейной торговлей. Мать – Мария Александровна, принадлежала к известной купеческой семье Найденовых с корнями из Суздальского уезда.

Уже в детские годы у Алексея возникла мечта стать литератором – мальчик был не только одарен и начитан, но и отличался способностью к придумке и нестандартному фантазированию. Столкновение с реальной жизнью в юношестве оказалось жестким. Окончив в 1895 году как дань семейной традиции Александровское коммерческое училище в Москве, уже осенью следующего года вместо посещения лекций на физико-математическом факультете Императорского Московского университета 19-летний Ремизов был арестован за активное агитаторское участие в несанкционированном мероприятии, посвященном полугодичной дате трагедии на Ходынке. Впоследствии писатель уверял, что был схвачен случайно, но его радикальные взгляды на тот момент уже сформировались, а в 6-летней ссылке, отбываемой в Пензе, а затем в Вологодской губернии, они стали еще основательнее, в том числе под влиянием познакомившегося с ним в Пензе Всеволода Мейерхольда , активно увлекавшегося в ту пору марксизмом.

Уже в вологодский период Ремизов, несмотря на совместное пребывание в ссылке с Борисом Савинковым , начинает отходить от радикальной, в том числе эсеровской идеологии, повлияв и на взгляды супруги – ссыльной дворянки из Черниговской губернии Серафимы Павловны Довгелло. Жена, окончившая историко-филологическое отделение высших женских курсов в Петербурге и затем в эмиграции преподававшая славянскую палеографию в Сорбонне, оказала на Алексея Михайловича значительное интеллектуальное влияние. В 1904 году у них родилась дочь Наталья, которая воспитывалась у родных Серафимы Павловны в их черниговском имении Берестовица.

С 1905 года, когда бывшим ссыльным супругам Ремизовым было разрешено поселиться в Петербурге, начинается напряженная литературная работа Алексея Михайловича. Стилистика речи московской купеческой среды, впитанная писателем в детстве и юности, наслоилась на узнанные им в ссылке пензенские и вологодские особенности русской речи, а также на его фольклорные глубины, к которым Ремизов проявлял серьезный интерес. Уже к 1910-м годам сложился неповторимый словесно-идейный мир произведений Алексея Михайловича, сочетавший как соединение новаторских языковых экспериментов с попыткой воскресить живой язык допетровской Руси, так и самостоятельность писательского мышления с многочисленными отсылками к творчеству Н.В. Гоголя , Э.Т.А. Гофмана , Ф.М. Достоевского , Н.С. Лескова , С. Пшибышевского и других очень разных писателей. Литературные труды Ремизова отличали присущие только ему высоты гротесковой фантазии, изысканность выдумки, многолетняя страсть к осознанию сновидений. Его сочинения становились настоящим кошмаром для переводчиков – даже названия многих его значимых произведений («Лимонарь», «Посолонь», «Иверень», «Докука и балагурье») на иностранные языки не переводимы в принципе.

Литературная слава его была непостоянной – получив признание уже к 1912 году, когда увидело свет его 8-томное собрание сочинений, Ремизов в дальнейшем часто сталкивался со сложностью восприятия своих взглядов и сочинений. Пережив годы революции и Гражданской войны в Советской России, Алексей Михайлович с супругой в 1921 году выехал на лечение в Германию, которое переросло в пожизненную эмиграцию в Берлине, а с 1923 года в Париже; дочь Наталья осталась жить в СССР и умерла в Киеве в годы Великой Отечественной войны . Материальное существование в столице Франции было непростым, к привычной с детства близорукости у Ремизова добавились катаракта и болезни сердца, а после смерти в мае 1943 года Серафимы Павловны писатель стал задумываться о возвращении на родину, стал печататься в газете «Советский патриот» и в конце жизни получил советское гражданство.

Ремизов скончался 26 ноября 1957 года в столице Франции. На родине его начали активно печатать только со времен перестройки. В 2013 году архив писателя был приобретен при поддержке Министерства культуры РФ и помещен на хранение в отдел рукописей Государственного литературного музея в Москве.