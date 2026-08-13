Реконстрýкция историческая

Реконстрýкция историческая — 1) экспериментальный метод, используемый в специальных и вспомогательных исторических дисциплинах (археологии, этнографии, музееведении и др.) и нацеленный на воссоздание объектов материальной и духовной культуры прошлого, а также технологий, основан на комплексном использовании сведений археологических, этнографических, изобразительных, письменных и прочих источников, а также научных знаний, интуиции и воображения ученого; 2) способ познания, ориентированный на восстановление полной картины фактов и явлений прошлого с опорой на отрывочные, неполные сведения исторических источников, а также их объяснение; 3) ролевая игра, содержание которой состоит в живом воспроизведении исторических событий или элементов образа жизни в прошлом (например, рыцарские турниры, балы и пр.).

Широкое применение метод реконструкции получил в археологии, где разработаны технологии восстановления жилищ, предметных комплексов, поселений и иных материальных объектов прошлого. В этнологии задачи реконструкции явлений прошлого решаются на основе использования метода пережитков.

В 1980‑е в советской исторической науке понятие Р. и. приобретает более широкий смысл и рассматривается как универсальный метод исторического познания, опирающийся на изучение частично сохранившихся фактов и свидетельств прошлого с целью его более полного описания и объяснения. Методологические проблемы Р. и. нашли отражение в трудах Б. Г. Могильницкого, А. И. Ракитова, С. О. Шмидта, А. И. Уварова, Э. Н. Лооне, В. Ф. Шаповалова, А. С. Уйбо и др.

Р. и. подразделяется на следующие виды: эмпирическая (восстановление явлений или событий прошлого) и теоретическая (объяснение явлений или событий прошлого с использованием сведений о конкретных исторических процессах); реальная (исторический объект восстанавливается в том же виде, в каком он существовал в прошлом) и идеальная (создается модель объекта с использованием знаковых систем); соединяющая (объект реконструируется с опорой на различные дополняющие друг друга источники) и достраивающая (на основе гипотетической реконструкции недостающих элементов объекта); полная и частичная; достоверная и гипотетическая.

Особенность метода Р. и. состоит в комплексном подходе к использованию разных исследовательских технологий, поскольку он объединяет приемы источниковедческой критики, эксперимента, моделирования, а также предполагает использование знаний, интуиции и воображения историка.

Современная тенденция развития Р. и. связана с разработкой виртуальных 3D-моделей исторических объектов, прежде всего памятников культурного наследия (в том числе уже исчезнувших), и их репрезентацией на основе современных технологий. Данное направление особенно востребовано в музейном деле.

Виртуальная реконструкция исторических объектов — сложный исследовательский процесс с поиском ресурсов и аналогов, четким алгоритмом, уникальным для каждого проекта. Одним из первых опытов виртуальной реконструкции стал проект Калифорнийского университета, реализованный в 1997–2003, — цифровая 3D-модель Римского форума позднеантичного времени. В настоящее время речь идет о создании динамических 3D-моделей, характеризующих реконструируемый объект в его эволюции. К числу таких проектов можно отнести виртуальную реконструкцию Страстного монастыря и прилегающего к нему исторического пространства Страстной площади в трех временных срезах: рубеж XVII и XVIII вв., 1830‑е и начало XX в.

Исторические проекты, реализованные на основе 3D-технологий, могут быть связаны с реконструкцией: 1) утраченных памятников культуры на основе исторических документов; 2) существующих памятников культуры с возможностью их виртуального посещения; 3) местности с историческими поселениями и пейзажами; 4) событий с использованием трехмерных изображений персонажей (военные действия, обряды, технологии, религиозные ритуалы и т. д.); 5) утраченных предметов интерьера и оцифровкой антиквариата для создания тематических мультимедиа приложений, а также единой электронной библиотеки.

Лит. : Уйбо А. С. Проблема объективности реконструкции прошлого: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. М., 1982; Ларина Т. М. Типы рефлексии в исторической реконструкции // Проблемы рефлексии в научном познании. Куйбышев, 1983; Коробейников А. В. Историческая реконструкция по данным археологии. Ижевск, 2005; Бородкин Л. И. Моделирование исторических процессов: от реконструкции реальности к анализу альтернатив. СПб., 2016. Л. Н. Мазур.