РЕХНЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ-КАЗИМИР СИМОНОВИЧ

Военный инженер, математик, писатель. Профессор геодезии. Генерал-лейтенант.

Родился 4 марта 1833 года в Санкт-Петербурге, в семье дворян-выходцев из Минской губернии.

В 1848 году поступил на службу кондуктором в кондукторскую роту Главного Инженерного Управления. В 1853 году был оставлен при Главном Инженерном училище для продолжения курса наук. В дальнейшем, с успехом окончив в 1858 году курс Императорской Военной Академии, был переведен в Генеральный Штаб, где вскоре получил должность профессора геодезии.

С 1859-го по 1867 год – первый и бессменный начальник Эмеритального (пенсионного) Отдела Канцелярии Военного Министерства. Одновременно с занятиями по Эмеритальному Отделу он продолжал чтение лекций в Академии. В 1872 году в звании генерал-майора был привлечен к участию в занятиях Комиссии для разработки нового положения по воинской повинности и за свои труды, 13 мая 1873 года, удостоился выражения именного Высочайшего благоволения. В 1878 году он тяжело заболел, был вынужден выйти в отставку в звании генерал-лейтенанта и должности заслуженного профессора Академии.

В 1872 году Рехневский издал книгу «Телеграфы и их применение к военному делу» с 270 рисунками в тексте. Книга состояла из трех разделов: 1) оптические и акустические телеграфы, 2) электрические телеграфы, 3) военные телеграфы. В последнем разделе Рехневский поместил подробный исторический очерк использования телеграфов в войнах последнего времени и описал весьма остроумный способ шифрованной фразной передачи сообщений при помощи оптического телеграфа, который, будучи даже известен неприятелю, не позволял бы ему дешифровать передаваемые сведения. Кроме этой книги, С. С. Рехневский в 1869-м и 1870-м годах опубликовал в «Военном Сборнике» две статьи «Об эмеритальной кассе Военного Ведомства» (1869, кн. 4, 1870, кн. 1).

Скончался Рехневский 20 декабря 1885 года.