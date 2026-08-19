Регенсбýргский договóр 1684

Регенсбýргский договóр 1684 (Регенсбургское перемирие) — соглашение между Францией и Священной Римской империей , подписанное 15 августа 1684 в г. Регенсбург. Р. д. стал следствием политики территориальных захватов (так же политика «реунионов», или «воссоединений») Людовиком XIV западных и итальянских земель империи, в том числе Страсбурга и Казале-­Монферрато в 1681. Начавшаяся в 1683 вой­на Габсбургов с Османской империей и вторая осада Вены вынудили Леопольда I Габсбурга к заключению перемирия с Францией. Во избежание конфронтации с имперскими чинами, прежде всего с коллегией курфюрстов, Леопольд I не пригласил их к участию в переговорах, ограничившись лишь информированием об их ходе специального представителя рейхстага. Даже в условиях обострившейся из-за османского вторжения во владения Габсбургов ситуации империя не могла безоговорочно уступить Франции «воссоединенные» с ней территории, поэтому перенос окончательного решения и перемирие сроком на 20 лет были восприняты Леопольдом I как победа имперских дипломатов Г. А. фон Виндиш-­Грэца и Т. Х. фон Штратманна. Тем не менее захваченные Людовиком XIV до 1 августа 1681 земли в империи отошли на время действия Р. д. Франции. Особенно болезненно императором воспринимался французский контроль над Страсбургом. Леопольд I не терял надежды на возвращение города в будущем. В Р. д. также участвовала Испания, которую касался вопрос о передаче Франции прав на Люксембург. Согласно Р. д. Людовик XIV гарантировал свободу вероисповедания протестантскому меньшинству присоединенных территорий. Р. д. был ратифицирован рейхстагом 9 сентября 1684. Несмотря на обещание французского короля прекратить дальнейшую экспансию в империю, в 1688 Людовик XIV начал вой­ну за Пфальцское наследство , которая означала прекращение действия Р. д.

Лит. : Khan D.-E. Die deutschen Staatsgrenzen. Rechtshistorische Grundlagen und offene Rechtsfragen. Tübingen, 2004; Медяков А. С. История международных отношений в новое время. М., 2007; Petitfils J.-C. Louis XIV: Chapitre XVII. Les réunions. Paris, 2014; Tischer A. Ludwig XIV. Stuttgart, 2016. А. В. Лазарева.