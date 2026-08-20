РЕФОРМЫ ИВАНА ГРОЗНОГО

Реформы Ивана Грозного — преобразования, проводившиеся русским царем Иваном IV Васильевичем в 1550-е – 1560-е годы главным образом в области законодательства, управления казной, местного и центрального управления, вооруженных сил и церкви. Целью реформ были дальнейшее укрепление государственности и централизация власти.

Венчание на царство. Избранная рада.

В январе 1547 г. Иван IV, достигнув совершеннолетия, официально венчался на царство. Обряд принятия царского титула происходил в Успенском соборе Кремля. Из рук московского митрополита Макария, разработавшего ритуал венчания на царство, Иван принял шапку Мономаха и другие регалии царской власти. Тем самым утверждалось божественное происхождение царской власти, а также усиливался авторитет самой церкви.

Около 1549 г. из приближенных к молодому Ивану людей сложилось новое правительство, получившее название Избранная рада. Возглавлял раду А.Ф. Адашев, происходивший из не очень знатного рода. В ее работе участвовали князья Д. Курлятев, М. Воротынский, московский митрополит Макарий и священник Благовещенского собора Кремля Сильвестр, дьяк Посольского приказа И. Висковатый. Рада просуществовала до 1560 г. и явилась органом, проводившим реформы Ивана IV.

Центральное и местное управление

В период складывания централизованного государства роль законодательного и совещательного органа при великом князе, а позднее при царе играла Боярская дума. Во время царствования Ивана Грозного почти втрое был расширен состав Боярской думы, с тем, чтобы ослабить в ней роль боярской аристократии.

Возвышение авторитета царской власти, усиление духовенства и складывание мощного поместного землевладения привели к возникновению нового органа – Земского собора. Земские соборы собирались нерегулярно и занимались решением важнейших государственных дел, прежде всего вопросами внешней политики и финансов. В период бесцарствий на Земских соборах избирались новые цари. Первый Земский собор был созван в 1549 г. Он принял решение составить новый Судебник (утвержден в 1550 г.) и сформулировал программу реформ середины XVI в. В состав Земских соборов входила Боярская дума, Освященный собор – представители высшего духовенства, иногда на его заседаниях присутствовали представители дворянства и верхушки посада.

В середине XVI в. окончательно оформились центральные органы управления – приказы. Они ведали отраслями государственного управления или отдельными регионами страны. Военными делами руководили Разрядный приказ (ведал поместным войском), Пушкарский (артиллерией), Стрелецкий (стрельцами), Оружейная палата (арсенал). Иностранными делами ведал Посольский приказ, государственными финансами – приказ Большой приход; государственными землями, раздаваемыми дворянам – Поместный приказ; холопами – Холопий приказ. Были приказы, ведавшие определенными территориями: приказ Сибирского дворца, приказ Казанского дворца. Во главе приказа стоял боярин или дьяк – крупный государственный чиновник. Оформление приказной системы позволило централизовать управление страной.

На местах стала создаваться единая система управления. Сбор налогов в отдельных землях ранее поручался боярам-кормленщикам, «кормившимся» за счет управления землями. В 1556 г. кормления были ликвидированы. На местах управление (сыск и суд по особо важным государственным делам) было передано в руки выборных представителей местного населения: губных старост (губа – округ), избиравшихся из числа местных дворян; земских старост – из числа черносошного населения там, где не было дворянского землевладения; городовых приказчиков и излюбленных голов – в городах.

Судебник 1550 г.

Общая тенденция к централизации страны и государственного аппарата повлекли за собой издание нового сборника законов – Судебника 1550 г. Взяв за основу Судебник Ивана III, составители внесли в него изменения, связанные с усилением центральной власти. В нем подтверждалось право перехода крестьян в Юрьев день и была увеличена плата за «пожилое». Феодал теперь отвечал за преступления своих крестьян, что усиливало личную зависимость от господина. Впервые было введено наказание за взяточничество.

Денежная реформа

Денежная реформа началась еще при матери Ивана Васильевича, Елене Глинской. Московский рубль стал основной платежной единицей в стране. Право сбора торговых пошлин переходило в руки государства. Население страны было обязано нести тягло – комплекс натуральных и денежных повинностей. В середине XVI в. была установлена единая для всего государства единица взимания налогов – большая соха. В зависимости от плодородия почвы, а также социального положения владельца земли, соха составляла 400-600 га земли.

Военная реформа

Много было сделано для укрепления вооруженных сил страны. Ядро армии составляло дворянское ополчение. Под Москвой была посажена на землю «избранная тысяча» - 1070 провинциальных дворян, которые, по мнению царя, должны были стать опорой власти.

Было составлено «Уложение о службе». Согласно ему, вотчинник или помещик мог начинать службу с 15 лет и передавать ее по наследству. Со 150 десятин земли, как боярин, так и дворянин, должны были выставлять одного воина и являться на смотры «конно, людно и оружно».

Большим шагом вперед в организации военных сил было создание в 1550 г. постоянного стрелецкого войска. На первых порах стрельцов было три тысячи человек. Кроме того, в армию стали привлекать иностранцев, число которых было незначительно. Была усилена артиллерия. Для несения пограничной службы привлекалось казачество.

Бояре и дворяне, составляющие ополчение, назывались «служилыми людьми по отечеству», т.е. по происхождению. Другую группу составляли «служилые люди по прибору» (т.е.по набору). Кроме стрельцов туда входили пушкари, городская стража, близки к ним были казаки. Тыловые работы (обоз, строительство фортификационных сооружений) выполняла «посоха» - ополчение из числа черносошных, монастырских крестьян и посадских людей.

На время военных походов ограничивалось местничество – порядок замещения должностей в зависимости от знатности и служебной карьеры предков. В середине XVI в. был составлен официальный справочник – «Государев родословец», упорядочивший местнические споры.

Стоглавый собор

В 1551 г. по инициативе царя и митрополита собрался Собор русской церкви, получивший название Стоглавый, поскольку его решения были сформулированы в ста главах. Решения эти отразили изменения, связанные с централизацией государства. Собор одобрил принятие судебника 1550 г. и реформы Ивана Грозного. Из числа местных святых, почитавшихся в отдельных русских землях, был составлен общерусский список. Упорядочилась и унифицировалась церковная обрядность на всей территории страны. Даже искусство подлежало регламентации. Было решено оставить в руках церкви все земли, приобретенные ею ранее. В дальнейшем церковники могли покупать землю и получать ее в дар только с царского разрешения. Таким образом, в вопросе о монастырском землевладении победила линия на его ограничение и контроль со стороны царя.

Итоги реформ

Реформы середины XVI в. способствовали укреплению Российского централизованного государства. Они усилили власть царя, привели к реорганизации местного и центрального управления, укрепили мощь страны. Одновременно они создали предпосылки для решения внешнеполитических задач, стоявших перед Россией.

Однако, сам Иван IV был неудовлетворен результатами реформ. Все больше приходилось бороться с мятежами и изменами феодальной знати. Постепенно царь утверждался в мысли, что только единоличная неограниченная власть правителя может привести страну к процветанию, а «правление многих» приведет ее к гибели. Вскоре Иван Грозный придет к идее опричнины.