РЕФОРМЫ ЭПОХИ Н.С.ХРУЩЕВА

Преобразования Н.С. Хрущева затронули разные стороны жизни советского общества и были отчасти связаны с критикой культа личности И.Сталина.

Реформа управления

В конце января 1957 г. широкому кругу руководителей страны для обсуждения была разослана записка Н.С. Хрущёва об улучшении руководства промышленностью и строительством. Суть записки заключалась в предложении отменить ведомственное подчинение предприятий и отдать их в ведение регионов.

После обсуждения, в мае 1957 г. был принят закон об управлении промышленностью через Советы народного хозяйства (совнархозы), подчиненные непосредственно Советам министров союзных республик. Реформа заключалась в делении территории СССР на так называемые «экономические административные районы» с созданием в пределах областей, краев и республик Союза ССР сети территориальных советов народного хозяйства, в ведение которых были переданы предприятия, ранее находившиеся в подчинении промышленных и агропромышленных министерств. Одновременно упразднялось множество министерств, как федерального так и республиканского значения.

В ноябре 1962 г. пленум ЦК КПСС по инициативе Хрущева взял курс на перестройку по производственному принципу всех руководящих органов. Партийные организации - от областных и ниже – делились на промышленные и сельские. После этого областные организации и управления связи, торговли, народного образования, здравоохранения, подчинявшиеся и промышленным и сельским партийным и советским органам, стали ежедневно получать дублирующие постановления и распоряжения по одним и тем же вопросам.

В 1962-1963 гг. произошло дальнейшее укрупнение совнархозов, над ними надстраивались новые органы (республиканские и общесоюзные СНХ). В марте 1963 г. был создан Высший Совет народного хозяйства, фактически возрождавший централизованную структуру управления экономикой.

Для проведения единой технической политики, вместо упразднённых промышленных министерств были образованы государственные производственные комитеты — отраслевые органы управления, которые сосредоточили в своем ведении научно-исследовательские, конструкторские и проектные организации, для оказания прямой помощи подведомственным совнархозам предприятиям. От децентрализации перешли к централизации, но попытки скорректировать реформу все равно не смогли дать необходимый импульс для экономического развития, поскольку сформированная еще в 30-е гг. командно-административная система управления продолжала существовать и при попытке введения некоторых черт территориального управления.

В июле 1964 г. Хрущев предложил идею очередной перестройки управления сельским хозяйством: намечалось создание около дюжины специализированных главков, отвечавших за производство отдельных видов продукции. Подъем сельского хозяйства и увеличение производства средств потребления, он предлагал осуществить за счет сокращения расходов на армию и на вооружение.

Промышленность

В 50-х годах СССР осуществил первый этап научно-технической революции XX в., выразившийся в развитии новых отраслей хозяйства, таких как электроника, атомная энергетика, космонавтика. При этом опережающими темпами развивалась тяжелая промышленность, предприятия группы «Б» (легкая, пищевая и др. отрасли) развивались медленней, однако и их рост был двукратным. На годы Хрущева пришлось 2 пятилетки (1951-1955; 1955-1958) и семилетка (1959-1965).

Среднегодовые темпы роста промышленного производства в СССР в 1951-1955 гг. составляли, по официальным данным, 13,1%, а 1956-1960 гг. – 10,3%, в 1961-1965 гг. – 8,6%.

27 июня 1954 г. дала ток первая в мире атомная электростанция в Обнинске. В июне 1959 г. была перекрыта Ангара, где возводилась Братская ГЭС, ставшая после введения всех мощностей, в 1964 г. мощнейшей в мире.

Курс на перестройку топливно-энергетического комплекса страны был взят в 1956-1961 гг., СССР постепенно отходил от использования угля в пользу газа и нефти. Развитие газовой промышленности на территории Северного Кавказа и Поволжья позволило газифицировать более 160 городов. В 1962 г. началось освоение первых богатых нефтью месторождений в Сибире. К 1963 г. суммарная добыча нефти и газа впервые в истории СССР превысила долю угольного топлива.

Аграрная реформа

Новый курс, провозглашенный в августе 1953 г. на сессии Верховного Совета СССР, провозглашал среди прочих подъем сельского хозяйства, переживавшего непростые времена. Основы новой аграрной политики были утверждены на сентябрьском пленуме ЦК КПСС в 1953 г. С этого времени укреплялось экономическое положение колхозов, был уменьшен размер сельхозналога, повышались закупочные цены. Хозяйствам предоставили кредиты, поступала новая техника. Для укрепления руководящих кадров колхозов на работу в них направлялись партработники («тридцатитысячники»).

В 1954 г. стартовала кампания по освоению целинных земель в Казахстане, Сибири, Урале и Поволожье. Уже в первые три года кампании удалось освоить 32 млн га новых земель. Последовал резкий скачок с небывалыми урожаями. Большую роль в освоении целины сыграл комсомольский призыв. Но из-за ветровой эрозии почв большую часть освоенных земель пришлось перевести под пастбища. Нечерноземный центр страны пришел в полный упадок, из-за повышенного внимания к целине (вся техника, молодежь направлялась туда).

В 1957 г. Хрущев заявил, что в ближайшие годы СССР не только догонит, но и перегонит США в производстве мяса, молока и масла на душу населения. Это соревнование обернулось конфузом, связанного с приписками и массовым забоем скота. Наиболее известным стал случай, произошедший в Рязани, секретарь местного обкома А.Н. Ларионов получил звание Героя Соцтруда, но в конце 1960 г. обман раскрылся и секретарь застрелился.

В феврале 1958 г. было принято решение о реорганизации машинно-моторных станций (МТС) в ремонтно-тракторные станции при колхозах. Подобное слияние легло тяжким бременем на небогатые колхозы, которые были вынуждены приобретать технику. Для решения этой проблемы Хрущев предложил пойти на укрупнение колхозов – преобразовать их в совхозы. Затем были созданы и совнархозы.

В целях скорейшего достижения задач коммунистического строительства власти повели наступление на личные подсобные хозяйства. У колхозников вновь были урезаны земельные участки (с 1,5 сотки в расчете на один колхозный двор в 1955-1956 гг. до одной сотки в 1959-1960 гг.; в 1950-1952 гг. приходилось 32 сотки), насильственно выкупался скот. На этом фоне развернулась кампания общественного осуждения торгашей и стяжателей, борьба против захватчиков колхозных земель. В итоге произошел упадок личного подсобного хозяйства.

После визита руководителя СССР в США в 1959 г. кукурузная эпопея стала также частью имиджа Хрущева – эту культуру стали усиленно насаждать везде, даже там, где она в принципе расти не могла. Сокращение посевов ржи и пшеницы ради кукурузы привело к общему снижению сбора зерновых. Поэтому неурожай 1962 г. привел к нехватке пшеницы и ржи. Дефицит пришлось восполнять закупкой пшеницы у США. После этого стало понятно, что сельское хозяйство нуждается в иных выходах из кризиса. В декабре 1963 г. пленум ЦК принял специальное постановления по развитию химической промышленности, перед которой ставилась задача по развитию минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Отдача от этих мер пришлась уже на 70-е гг.

Социальные реформы

Установлены нормы рабочего времени, в частности – 6-часовой рабочий день для подростков 16-ти лет. В 1956 г. рабочий день рабочих и служащих по субботам и в предпраздничные дни был сокращен на 2 часа, с 1957 г. начался переход на семичасовой рабочий день. В марте 1957 г. были снижены налоги на рабочих и служащих.

Активно расширялся фонд жилья, при этом жилищное строительство базировалось на индустриальных методах, символом нового типового домостроения стали московские Черемушки. В конце 50-х – первой половине 60-х гг. по темпам строительства и количеству вводимой жилой площади СССР вышел на первое место в мире. Жилой фонд страны увеличивается на 40% за семилетку. Это подтолкнуло развитие связанных со строительством отраслей экономики. Правда, построенное жилье, вошло в историю под названием «хрущобы», но зато в стране был разрешен жилищный кризис, коммуналки постепенно стали уходить в прошлое. За 1956-1960 гг. в новые квартиры переселилось почти 54 млн. человек.

С сентября 1956 г. было принято решение об отмене оплаты обучения в старших классах и вузах. В 1958 г. вместо семилетки была создана обязательная восьмилетняя политехническая школа. Желающим получать полное среднее образование нужно было продолжать обучение в средней политехнической школе (в ПТУ, в вечерней или заочной школе), а для тех, кто хотел продолжить образование в вузе вводился обязательный производственный стаж. Но подобная реформа не достигла нужного эффекта, уровень образования упал, и с 1964 г. средняя школа вновь стала десятилетней.

При Хрущеве произошло радикальная реформа пенсионного законодательства, с июля 1956 г. пенсию стали получать мужчины после 60 лет и женщины с 55 лет. С февраля 1958 г. началась постепенная паспортизация крестьян-колхозников. В июле-ноябре 1964 г. был принят комплекс мер о выплате пенсии крестьянам, что стало последней инициативой в карьере Н.С. Хрущева. Впервые в истории советской деревни, пенсии по старости стали получать мужчины в возрасте 65 лет, женщины – 60 лет. Выплаты производились из фонда, созданного за счет средств из колхозов и государственного бюджета. Но при этом надо отметить, что пенсии колхозников были существенно ниже, чем у рабочих и служащих.

Итоги реформ

Положительным результатом реформ Н.С. Хрущева были внушительные по сравнению с экономически развитыми странами количественные экономические показатели. В частности, к 1965 г. национальный доход СССР увеличился на 53% по сравнению с 1958 г., производственные фонды выросли на 91%, производство промышленной продукции — на 84%. Реальные доходы населения выросли на одну треть.

В то же время многочисленные реформы так и не смогли решить вопрос модернизации экономики. После неудач противоречивой преобразовательной деятельности Н.С.Хрущева в обществе возник синдром усталости от постоянного реформирования, и после него началась эпоха «застоя».