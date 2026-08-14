Ре́нвильское соглаше́ние

Ре́нвильское соглаше́ние — договор между Нидерландами и Республикой Индонезией (РИ), подписан 17 января 1948 на борту американского военного корабля «Ренвилл», стоявшего на якоре в Джакартском заливе. Нидерландско-­индонезийские переговоры, начавшиеся 8 декабря 1947, проходили при участии созданной по решению Совета безопасности (СБ) ООН в августе 1947 Комиссии добрых услуг (КДУ), в состав которой вошли представители Австралии, Бельгии и США. Причиной постановки в СБ индонезийского вопроса стало нарушение Нидерландами Лингаджатского соглашения 1947 (см. Индонезия ) и начало военной операции против РИ. Р. с. предусматривало прекращение военных действий, признание Республикой установленных Нидерландами в одностороннем порядке так называемых демаркационных линий Ван Моока, разграничивших территории, подконтрольные Нидерландам и РИ (за ней оставались второстепенные в экономическом и стратегическом отношении районы — западная и центральная части Явы и горные области Суматры). При содействии КДУ должно было быть подготовлено политическое соглашение между РИ и Нидерландами, налажено их сотрудничество в восстановлении экономики, проведено сокращение вооруженных сил обеих сторон. При сотрудничестве сторон в осуществлении федерального принципа в государственном устройстве Индонезии предполагалось создание до 1 января 1949 Соединенных штатов Индонезии (СШИ), которые затем должны были вой­ти в так называемый Нидерландско-­Индонезийский союз, верховная власть в котором принадлежала бы нидерландской короне. До момента создания СШИ на Яве, Мадуре и Суматре планировалось, под наблюдением КДУ, провести плебисциты с целью выяснить, желают эти территории остаться в составе РИ или образовать самостоятельные штаты.

Расчет правительства РИ на мирную передышку и надежда, что по объективным результатам предусмотренного Р. с. плебисцита оккупированные нидерландцами территории вой­дут в состав Республики и она восстановит свои прежние границы, не оправдались. Нидерланды, воспользовавшись обострением внутриполитической борьбы в РИ и отстранив КДУ от возможного посредничества, нарушили Р. с. Нидерландская армия 19 декабря 1948 вторглась в яванские территории РИ. Резкое осуждение мировым сообществом нидерландской агрессии и международная изоляция, в которой оказались Нидерланды, заставили их прекратить военные действия и весной 1949 пойти на новый тур переговоров (см. «Круглого стола» конференция 1949 ).

Лит .: Kahin G. Mc T. Nationalism and Revolution in Indonesia. New York, 1952; Цыганов В. А. История Индонезии. Ч. 2. М., 1993. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.