Рáзин, Степан Тимофеевич

Рáзин (Разя) , Степан Тимофеевич (? — 06[16].06.1671, Москва) — донской казак, предводитель восстания 1670–1671. Сын бежавшего на Дон крестьянина. В 1658–1659 вместе с посольством Донского вой­ска отправлен в Москву для получения царского жалования. В 1661 вместе с казаком Ф. Буданом вел переговоры от имени Донского вой­ска с калмыцкими тайшами, ставшими русскими подданными, о совместном выступлении против Крымского ханства и ногаев . Во главе отряда донских казаков участвовал в походе 1662–1663 против крымских татар. Как одну из причин восстания 1670–1671 указывают семейную трагедию Р.: в 1665 за дезертирство из русской армии во время Русско-­польской вой­ны 1654–1667 был казнен старший брат Степана, Иван. Р. организовал походы казаков на Волгу, Яик (ныне р. Урал) (1667) и Каспийское море (1668–1669) («походы за зипунами»). В 1670 возглавил поход на Волгу; вой­ска Р. захватили ряд поволжских городов, многие из которых сдавались без боя. При осаде Симбирского кремля царской армией в октябре 1670 был ранен; с группой соратников был вынужден вернуться на Дон. В 1671 Р. стал собирать силы для нового похода, но был взят в плен в Кагальницком городке домовитыми казаками во главе с Корнилой Яковлевым 14 апреля 1671. В июне 1671 Р. и его брата Фрола доставили под конвоем в Москву. Р. был четвертован на Болотной площади. Движение вой­ск Р. подробно освещалось в европейской публицистике 1670‑х. Образ Р. отображен в фольклоре и литературе как символ вольнолюбивого, бунтующего человека.

Лит. : Сахаров А. Н. Степан Разин. М., 2010; Казаков Г. М., Майер И . Иностранные известия о казни Степана Разина. Новые документы из стокгольмского архива // Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies. 2017. № 2. С. 210–243. В. М. Потякина.