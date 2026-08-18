РАЗДРОБЛЕННОСТЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Древнерусское государство, как оно сложилось при Владимире, просуществовало недолго. К середине XI в. начался его постепенный распад на ряд самостоятельных княжеств. Признаки политического раздробления Киевской Руси появились вскоре после смерти Ярослава Мудрого в 1054 г. Борьба между потомками Ярослава, пользовавшимися поддержкой местного боярства, привела к возникновению системы обособившихся княжеских владений, признанной Любечским съездом князей в 1097 г. (наследование по правилу "каждый да держит отчину свою").

На некоторое время при князьях Владимире Мономахе и его сыне Мстиславе Великом снова возвысился Киев как общий центр. Эти князья сумели дать отпор усилившейся опасности нашествия кочевников-половцев. После смерти Мстислава вместо единой державы возникло около полутора десятков самостоятельных земель. Долгое время в историографии этот период получил название феодальной раздробленности. Как правило утверждалось то, что в результате серьезных социальных сдвигов дружинники киевских князей стали землевладельцами, превратившие свободных общинников в зависимых людей. Подобные факты имели место и в отношении церкви, обретавшей феодальные земли, на которых работали зависимые люди. Однако становления новых феодальных отношений в XII в. был лишь в самом зачатке и не стал господствующим в социальном и экономическом развитии Древней Руси. Причину этого следует видеть в особенно сильной организации сельских общин.

Причины раздробленности.

Ответ на вопрос о причинах раздробленности следует искать в характере отношений между разными частями господствующего класса древнерусского общества – «большой дружины», находившейся в Киеве, и теми дружинниками и князьями, управлявшими отдаленными землями.

Оказавшиеся на местах князья должны были обзавестись своей собственной администрацией и дружиной, требовавшими соответствующего материального обеспечения. При этом проявившаяся вражда между князьями-братьями (и даже между отцом и сыновьями) потребовала усиления военной организации, что вынуждало искать дополнительные источники средств. В таких условиях традиционные выплаты Киеву большей части собранных с местного населения ресурсов (две трети общих сборов согласно статье 1014 г. « Повести временных лет ») становились обременительными. При условии, что местная знать и дружина была заинтересована в усилении власти местного князя, а не великого киевского князя.

Возможно, недостаток средств сделался еще более ощутимым в связи с отмечаемым в начале XII в. кризисом, вызванным перемещением торговых путей. Князь стремится к полному контролю над сбором налогов-дани на территории своего княжества и в той связи, что ему нужно обеспечивать церковную организацию. Именно к этому времени во всех княжествах-землях создаются (если их еще не было) свои епископства.

Особенность раздробленности Древнерусского государства.

Особенностью распада Древнерусского государства было то, что оно разделилось на несколько крупных и достаточно устойчивых княжеств, сохранившихся в своих границах до самого монголо-татарского нашествия в середине XIII в. Это Киевское, Черниговское, Переяславское, Муромское, Рязанское, Ростово-Суздальское, Смоленское, Галицкое, Владимир-Волынское, Полоцкое, Турово-Пинское, Тмутараканское княжество, а также Новгородская и Псковская земли.

XII— первая половина XIII в. —время успешного развития древнерусских земель в условиях раздробленности. В этот период значительно увеличивается количество поселений городского типа — укрепленные крепости с торгово-ремесленными посадами. На протяжении XII — первой половины XIII в. количество поселений такого типа увеличилось более чем в полтора раза, ряд городских центров при этом был создан заново на незаселенных местах. Одновременно значительно расширилась и территория главных городских центров. Именно в период раздробленности укрепленный «град»-крепость окончательно превратился в «город» — не только место пребывания власти и социальной элиты, но и центр ремесла и торговли. На городских посадах к этому времени находилось уже многочисленное торгово-ремесленное население, не связанное со «служебной организацией», самостоятельно производившее изделия и самостоятельно торговавшее на городском торгу.

Достаточно хорошо известны и негативные последствия, которые принесла с собой раздробленность. Это ущерб, который наносили древнерусским землям достаточно частые войны между князьями и ослабление их способности противостоять наступлению со стороны соседей. Эти негативные последствия особенно сказывались на жизни пограничных земель, подвергавшихся постоянным набегам со стороны воинственных соседей. И впоследствии именно это обстоятельство предопределило судьбу русских земель при монголо-татарском нашествии.

Владимиро-Суздальская земля

Владимиро-Суздальская земля занимала междуречье Оки и Волги. Важнейшим занятием населения этой части Руси было земледелие, которое велось на благодатных выходах чернозема среди лесов (так называемые ополья). Заметную роль в жизни края играли ремесла и связанная с Волжским путем торговля. Древнейшими городами княжества были Ростов, Суздаль и Муром, с середины XII в. столицей княжества стал Владимир-на-Клязьме.

Начало установления самостоятельности Ростово-Суздальской земли произошло в правление одного из младших сыновей Владимира Мономаха — Юрия Владимировича Долгорукого, сделавшего своей столицей Суздаль. Проводя активную политику в интересах своего княжества, князь стремился опираться на местное боярство, городские и церковные круги. При Юрии Долгоруком был основан ряд новых городов, в том числе впервые под 1147 г. в летописи упоминается Москва.

Владея Ростово-Суздальской землей, Юрий Долгорукий постоянно пытался захватить в свои руки киевский престол. В конце жизни ему удалось овладеть Киевом, но поддержкой местного населения он не пользовался.

Старший сын Юрия Долгорукого Андрей Юрьевич Боголюбский (1157-1174) родился и вырос на севере и главной своей опорой считал свои родные земли. Получив от Юрия Долгорукого управление в г. Вышгороде (близ Киева), еще при жизни отца Андрей Боголюбский покинул его и со своим окружением ушел в Ростов. По преданию, вместе с ним в Ростово-Суздальскую землю попала написанная неизвестным византийским мастером XII в. икона Богоматери, впоследствии ставшая одной из самых почитаемых икон России ("Богоматерь Владимирская").

Утвердившись после смерти отца на престоле, Андрей Боголюбский перенес свою столицу из Ростова во Владимир-на-Клязьме. На укрепление и украшение своей столицы он не жалел средств. Стремясь держать под своим контролем Киев, Андрей Боголюбский предпочитал находиться во Владимире, откуда проводил энергичную политику по укреплению сильной княжеской власти. Жестокий и властолюбивый политик, Андрей Боголюбский опирался на "младшую дружину" (служилых людей), городское население, особенно, новой столицы Владимира, и отчасти на церковные круги. Крутые и часто самовластные действия князя вызывали недовольство в кругу крупных землевладельцев-бояр. В результате сговора знати и представителей ближайшего окружения князя возник заговор, и в 1174 г. Андрей Юрьевич был убит в своей резиденции Боголюбове (близ Владимира).

После смерти Андрея Боголюбского в результате междоусобицы на престоле оказался его младший брат — Всеволод Юрьевич, окончательно закрепивший за Владимиром-на-Клязьме статус главной княжеской столицы. Правление Всеволода Большое Гнездо (1176-1212) было периодом наивысшего политического могущества Владимиро-Суздальского княжества. Под контролем Всеволода Юрьевича находился Новгород Великий, в постоянной зависимости от владимирского князя оказалась Муромо-Рязанская земля. Всеволод Большое Гнездо заметно влиял на положение дел в южных русских землях и в конце XII — начале XIII вв. был самым сильным русским князем. Однако после смерти Всеволода Большое Гнездо между его многочисленными сыновьями вспыхнула борьба за власть, произошла раздробленности уже внутри самого Владимиро-Суздальского княжества.

Галицко-Волынское княжество

Территория Галицко-Волынской земли простиралась от Карпат до Полесья, захватывая течения рек Днестра, Прута, Западного и Южного Буга, Припяти. Природные условия княжества благоприятствовали развитию земледелия в речных долинах, в предгорьях Карпат — добыче соли и горному делу. Важное место в жизни края играла торговля с другими странами, большое значение в которой имели города Галич, Перемышль, Владимир-Волынский.

Активную роль в жизни княжества играло сильное местное боярство, в постоянной борьбе с которым княжеская власть пыталась установить контроль над положением дел в своих землях. Постоянное воздействие на процессы, происходившие в Галицко-Волынской земле, оказывала политика соседних государств Польши и Венгрии, куда за помощью или с целью найти убежище обращались как князья, так и представители боярских группировок.

Возвышение Галицкого княжества началось во второй половине XII в. при князе Ярославе Осмомысле (1152-1187). После начавшейся с его смертью смуты на галичском престоле сумел утвердиться волынский князь Роман Мстиславич, который в 1199 г. объединил Галичскую землю и большую часть Волынской земли в составе одного княжества. Ведя ожесточенную борьбу с местным боярством, Роман Мстиславич пытался подчинить себе и другие земли Южной Руси.

После смерти в 1205 г. Романа Мстиславича его наследником стал старший сын Даниил (1205-1264), которому тогда было лишь четыре года. Начался длительный период междоусобиц, в ходе которых поделить между собой Галицию и Волынь пытались Польша и Венгрия. Только в 1238 г., незадолго до нашествия Батыя, Даниилу Романовичу удалось утвердиться в Галиче. После завоевания Руси монголо-татарами, Даниил Романович оказался в вассальной зависимости от Золотой Орды. Однако галицкий князь, обладавший большими дипломатическими дарованиями, умело использовал противоречия между Монгольским государством и западноевропейскими странами.

Золотая Орда была заинтересована в сохранении Галицкого княжества в качестве заслона от Запада. В свою очередь, Ватикан рассчитывал при содействии Даниила Романовича подчинить себе русскую церковь и за это обещал поддержку в борьбе с Золотой Ордой и даже королевский титул. В 1253 г. (по другим данным в 1255 г.) Даниил Романович был коронован, однако католичества не принял и реальной поддержки от Рима для борьбы с татарами не получил.

После смерти Даниила Романовича его преемники не смогли противостоять распаду Галицко-Волынского княжества. К середине XIV в. Волынь была захвачена Литвой, а Галицкая земля — Польшей.

Новгородская земля

Новгородская земля с самого начала истории Руси играла в ней особую роль. Главным источником обогащения крупнейших земельных собственников Новгорода — бояр была прибыль от продажи продуктов промыслов — бортничества, охоты на пушного и морского зверя.

Наряду с издревле жившими здесь славянами в состав населения Новгородской земли входили представители финно-угорских и балтийских племен. В XI-XII вв. новгородцы освоили южное побережье Финского залива и держали в своих руках выход в Балтийское море, с начала XIII в. новгородская граница на Западе шла по линии Чудского и Псковского озер. Важное значение для Новгорода имело присоединение обширной территории Поморья от Кольского полуострова до Урала. Новгородские морские и лесные промыслы приносили огромные богатства.

Торговые связи Новгорода с соседями, особенно со странами Балтийского бассейна, окрепли с середины XII в. На Запад из Новгорода вывозились меха, моржовая кость, сало, лен и пр. Предметами ввоза на Русь были сукна, оружие, металлы и пр.

Экономический рост Новгорода подготовил необходимые условия для его политического обособления в самостоятельную боярскую республику в 1136 г. За князьями в Новгороде остались исключительно служебные функции. Князья выступали в Новгороде в качестве военачальников, действия их находились под постоянным контролем новгородских властей. Право князей на суд было ограничено, покупка ими земель в Новгороде запрещена, получаемые ими доходы с определенных за службу владений строго фиксированы. С середины XII в. новгородским князем формально считался великий князь Владимирский, но до середины XV в. он не имел возможности реально влиять на положение дел в Новгороде.

Высшим органом управления Новгорода являлось вече, реальная власть была сосредоточена в руках новгородского боярства. Общегосударственные вопросы часто решались на вече, в котором наряду с новгородцами принимали участие представители др. городов Новгородской земли - Пскова, Ладоги, Русы, что отражало территориальный размах Новгородчины XI в.- от Пскова до бассейна Мсты, от Приладожья до Ловати.

Из среды и под контролем боярства осуществлялось избрание на посты посадника (главы городского управления) и тысяцкого (главы ополчения). Под боярским влиянием происходило замещение поста главы церкви — архиепископа. В ведении архиепископа находилась казна республики, внешние сношения Новгорода, право суда и пр. Город делился на 3 (позже 5) частей — "концов", торгово-ремесленные представители которых наряду с боярством принимали заметное участие в управлении Новгородской землей.

Исторически сложившаяся обособленность Новгорода от других русских земель имела важные политические последствия. Новгород неохотно участвовал в общерусских делах, в частности, выплате дани монголам. Усиление с начала XV в. в Новгороде тенденции к олигархии, т.е. узурпации власти исключительно боярством, сыграло роковую роль в судьбе республики. В условиях усилившегося с середины XV в. наступления Москвы на новгородскую независимость значительная часть новгородского общества, в том числе не принадлежащая к боярству земледельческая и торговая элита, или перешла на сторону Москвы, или заняла позицию пассивного невмешательства.