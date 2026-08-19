Разде́лы Ре́чи Посполи́той

Разде́лы Ре́чи Посполи́той — прусско-русско-австрийские акции поэтапного разделения польско-литовского государства в XVIII в., обусловленного кризисом строя шляхетской демократии в Речи Посполитой (РП). Оформлены договорами, подписанными в Санкт-­Петербурге. Из 14 сеймов периода правления короля Августа III (1733–1763) не был сорван лишь один. Такое состояние РП устраивало ее соседей. Пруссия и Россия в начале 1720‑х условились сохранять в РП старые порядки. Правившие РП магнаты образовали два лагеря: консерваторов, противившихся усилению власти короля и реформам устройства страны, и сторонников реформ во главе с Чарторыйскими (так называемой Фамилией). Их поддерживала Россия, видевшая в РП младшего партнера во внешней политике. Начало реформам положил Конвокационный сейм 1764, работавший под охраной русских вой­ск. Королем был избран связанный с Фамилией Понятовский Станислав Август . Россия, увидев в реформаторской активности опасность увеличения самостоятельности РП и угрозу своему доминированию, пошла на изоляцию короля от Фамилии. Она сделала ставку на уравнение диссидентов (иноверцев) с католиками. Сейм 1767–1768 отменил дискредитацию православных и протестантов, по Варшавскому договору 1768 Россия стала гарантом их равноправия и территориальной целостности РП. Консервативные противники диктата России и уравнения диссидентов в правах составили в 1768 конфедерацию в Баре (Украина), распространившуюся на всю страну. Анархия, сопровождавшая вой­ну конфедератов с королевской армией и русскими вой­сками, оживила надежды Пруссии на овладение Курляндией и Гданьским Поморьем. Претензии на польскую часть Силезии выказывала Австрия. Прусский король Фридрих Вильгельм II в 1769 известил Россию о намерении Пруссии и Габсбургов произвести раздел РП. Австрия уже в 1769–1770 заняла польскую часть Спиша и некоторые территории в Татрах, в 1770 Пруссия выставила санитарные кордоны в поморских староствах Великопольской провинции. Русско-­прусские и русско-­австрийские переговоры о разделе РП завершились в 1772 подписанием конвенций. По 1‑му разделу РП Пруссия получила Гданьское Поморье (без Гданьска и Торуни), часть Великой Польши и Куявию, Австрия — Малую Польшу (к югу от Вислы и Сана), Вост. Галицию, части Подолии и Волыни, Россия — Вост. Белоруссию. Сейм принудили ратифицировать произведенный раздел.

1‑й раздел РП не привел к примирению реформаторов и консерваторов по вопросу о будущем ее государственного устройства. Поводом к новому обострению противоречий между ними стало принятие 3 мая 1791 с серь­езными процедурными нарушениями конституции, вводившей, хотя и непоследовательно, вместо строя шляхетской демократии конституционную монархию и превращавшую РП в унитарное государство, с едиными для Короны и Великого княжества Литовского институтами власти. Ее противники («гетманская партия») составили в 1792 конфедерацию в м. Тарговица (Украина) и обратились к России с просьбой ввести в РП вой­ска. За отмену конституции высказались Австрия, Пруссия и Россия в заключенных в 1792 союзных договорах. Пруссия получила согласие России на 2‑й раздел РП. Русско-­прусская конвенция от 23 января 1793 определила новые границы РП, утвержденные «немым» сеймом в Гродно в июле 1793. Пруссия получила Великую Польшу, Куявию, части Мазовии и Малой Польши, Гданьск и Торунь. Россия — Центральную Белоруссию, часть Виленщины, восточную часть Правобережной Украины. Была восстановлена конституция 1775.

Реакцией патриотической партии на 2‑й раздел явилось Польское восстание 1794 . После его подавления по инициативе Австрии произошел 3‑й раздел РП. России отошли западные земли Украины и Белоруссии, большая часть Литвы, Пруссии — части Мазовии (с Варшавой) и Подляшья, Австрии — часть территорий между Вислой и приобретениями России от Кракова на юге до Брест-­Литовска на северо-­востоке. В 1795 Станислав Август Понятовский отрекся от престола. РП перестала существовать как государство.

Лит .: Cegielski T., Kądziela Ł. Rozbiory Polski 1772–1793–1795. Warszawa, 1990; Стегний П. В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II: 1772, 1793, 1795. М., 2002; Носов Б. В. Установление российского господства в Речи Посполитой, 1756–1768 гг. М., 2004. Г. Ф. Матвеев.