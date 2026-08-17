РАСПАД СССР

Процесс прекращения существования СССР в 1991 г.

Распад СССР имел множество объективных причин – усиление этно-национальных противоречий в 80-е гг., тяжелый экономический кризис, ослабление центральной власти СССР («союзный центр») в ходе реформ Перестройки. В то же время, эти факторы могли и не привести к прекращению существования СССР, лишь изменив его форму и, скорее всего, сократив территорию на несколько республик. Решающий удар по СССР нанесли конкретные факторы политической борьбы в 1990-1991 гг., острое соперничество «демократов» во главе с Б. Ельциным , пришедших к власти в Российской федерации , и «союзного центра» во главе с президентом СССР М. Горбачевым при одновременной изоляции Горбачева как от радикальных реформаторов («демократов»), так и от консерваторов. Сепаратистскую позицию занял ряд республиканских властных элит. Противоборство республиканских и союзных властей на территории центральных регионов СССР привело к резкому ослаблению всей системы Советского Союза.

Несмотря на ослабление союзного центра, он еще сохранял значительную электоральную базу. 17 марта 1991 г. за сохранение «обновленного Союза» на референдуме высказалось большинство жителей страны. Неспособность команды Горбачева создать демократическую коалицию в защиту обновленного социализма и Союза вскоре привела лидера СССР к полной изоляции в обществе.

В марте 1990 г., в связи с провозглашением независимости Литвы, Горбачев сделал ставку на перезаключение союзного договора, поставив, таким образом, под сомнение акт 1922 г. о создании СССР. Если до этого речь шла о выработке решений, конкретизирующих (и тем затруднявших) право выхода республики из СССР, то теперь хотя бы теоретически могло быть принято решение, упразднявшее сам Союз. Инициатива Горбачева о перезаключении договора не была неизбежной. Никаких правовых оснований для пересмотра договора 1922 г. не было, ибо он был поглощен советскими конституциями. Подготовка перезаключения союзного договора синхронизировало кризисы в отношениях центра с разными республиками, сведя их в единый процесс переговоров, в которых наиболее радикальные противники центра добивались максимальных прав для всех республик, даже вполне лояльных центру. Горбачев терял пространство маневра, так как республиканские элиты теперь выступали единым фронтом.

Несмотря на эти опасности, проект союзного договора, выработанный в 1990-1991 гг. был своего рода конституционной реформой, соответствовавшей духу времени. В результате Ново-Огаревских переговоров между Горбачевым и главами республик к 23 июля 1991 г. договор был готов для подписания, которое было намечено на 20 августа. Подписание было сорвано выступлением Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР 19-21 августа. После его подавления вся власть в Москве перешла к российским властям, союзный центр был дезорганизован.

Республики Прибалтики воспользовавшись ситуацией вышли из Союза. Этот акт 6 сентября был признан новым, уже коллективным руководством СССР.

Несмотря на резкое ослабление союзной власти, со временем ситуация могла измениться, и президент СССР мог вернуть себе влияние. Республиканские руководители опасались не только Горбачева, но и победивших в Москве демократов. Несмотря на то, что продолжались переговоры о новом союзном договоре, руководители республик все более склонялись к мысли о том, что им нужна вся полнота власти, без какого-либо союзного центра. Национальные номенклатуры окончательно вступили в союз с радикальными национальными движениями. Националистически настроенная интеллигенция получила контроль над средствами массовой информации, убеждая население в необходимости отделения от СССР. Воздействие СМИ, да еще и в условиях обострения социально-экономического кризиса, вызванного обстановкой политической неопределенности (экономические субъекты придерживали ресурсы в ожидании – какое направление примут перемены) привело к стремительным изменениям в общественном мнении. Особенно резко массовые настроения переменились на Украине. 1 декабря 1991 г. на референдуме 90% жителей Украины проголосовало за отделение от СССР, президентом Украины был избран сторонник курса на независимость Л. Кравчук.

Несмотря на «парад независимостей» республик в конце августа 1991 г. Горбачев сумел вернуть и Ельцина, и большинство республиканских лидеров за стол переговоров. Теперь речь шла о воссоздании Союза под новым названием – Союз суверенных государств. В ходе переговоров сентября-ноября 1991 г. Горбачев достиг значительных успехов. Он сумел фактически дезавуировать «парад независимостей», заставив большинство республиканских лидеров вести переговоры о форме нового государства. Обсуждался вопрос: будет ли новое образование признано единым (пусть и конфедеративным) государством. Еще 29 октября Ельцин говорил, что «именно Российская федерация должна сыграть решающую роль по выводу страны из глубокого кризиса…» Речь шла о единой стране. Но к 26 ноября процесс переговоров пришел в тупик. Ельцин надеялся, что модель союза независимых государств поможет решить две задачи – окончательно избавиться от Горбачева и консервативных союзных структур, и в то же время сохранить полноту экономических и внешнеполитических связей с другими республиками, в том числе с Украиной. 8 декабря были заключены Беловежские соглашения о роспуске СССР и образовании Союза независимых государств. 12 декабря Верховный Совет РСФСР ратифицировал Соглашение о СНГ и денонсировал договор 1922 г. ("за" 188 депутатов, "против" - 6, воздержались - 7), а также постановление о выходе РСФСР из состава СССР ("за" - 161, "против" - 3, воздержались - 9). За это решение голосовало не только большинство сторонников Ельцина, но и коммунисты, стремившиеся таким образом устранить реформаторское союзное руководство и лично Горбачева от власти.

13 декабря президенты Казахстана , Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана подписали в Ашхабаде совместное заявление о готовности войти в СНГ на равных правах с его учредителями.

21 декабря в Алма-Ате прошла встреча 11 руководителей суверенных государств (кроме Прибалтики и Грузии), которые подписали Декларацию СНГ. Тогда же президент Казахстана Н. Назарбаев торжественно объявил, что Советского Союза более не существует.

24 декабря место СССР в Организации Объединенных Наций заняла Россия, к которой также перешли права постоянного члена Совета Безопасности ООН. 25 декабря президент СССР официально передал российскому президенту "ядерный чемоданчик" и секретные архивы. Горбачев выступил с прощальным словом к народу по Центральному телевидению. Над Кремлем был спущен государственный флаг СССР и поднят российский триколор. 26 декабря на последнем заседании Совета Республик Верховного Совета СССР принята декларация, констатировавшая прекращение существования СССР как государства и субъекта международного права.

Исторические источники:

Воротников В.И. «А было это так…» М., 1995;

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995;

Горбачев – Ельцин: 1500 дней политического противостояния. М., 1992;

Ельцин Б. Записки президента. М., 1994;

Мэтлок Д. Смерть империи. Взгляд американского посла на распад Советского Союза. М., 2003;

Распад СССР. М., 2006;

Союз можно было сохранить. Белая книга. Документы и факты о политике М.С. Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. М.,1995.

Автор статьи: Шубин А.В.