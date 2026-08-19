РАСКУЛАЧИВАНИЕ

Ликвидация хозяйства “ кулаков ” и высылка их в отдаленные районы, иногда малопригодные для крестьянского хозяйствования.

Применялось в ответ на сопротивление крестьянства против коллективизации.

30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».

“Кулаком” могли объявить любого крестьянина, выступающего против коллективизации . Вводилось три категории раскулачиваемых – наиболее активные кулаки подлежали расстрелу, другие – высылке либо в отдаленные районы, либо в пределах области. Имущество кулака передавалось колхозу и бедноте. Решение о раскулачивании имели право принимать местные советские и партийные руководители при участии бедняцкого «актива». Лидеры местной бедноты были заинтересованы в увеличении числа раскулаченных, так как бедняки получали долю имущества высылаемых. Поэтому под раскулачивание часто попадали не только зажиточные крестьяне, но и середняки и даже бедняки, которых в этом случае называли "подкулачниками", то есть сторонниками кулаков. в 1930—1931 гг. было выселено (с отправкой на спецпоселение) 381026 семей общей численностью 1803392 человека, в том числе c Украины — 63.720 семей, из них: в Северный край — 19.658, на Урал — 32.127, в Западную Сибирь — 6556, в Восточную Сибирь — 5056, в Якутию — 97, Дальневосточный край — 323. Всего было раскулачено около 4 млн. человек (точное число установить сложно), из них в 1930—1940 в ссылке побывало 2,5 млн. человек.

Массы "раскулаченных" превращались в почти даровую рабочую силу, направлявшуюся на стройки Первых пятилеток . Поэтому и государство тоже было заинтересовано в увеличении количества раскулаченных. Раскулачивание вызвало разорение наиболее продуктивных хозяйств, резкое падение сельскохозяйственного производства, гибель около 600 тысяч человек.

Исторические источники:

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927—1939. Т.1-4. М., 1999-2002.

Автор статьи: Шубин А.В.