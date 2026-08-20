Раскула́чивание

Раскула́чивание — ликвидация хозяйства « кулаков » и высылка их в отдаленные районы, иногда малопригодные для крестьянского хозяйствования. Применялось в ответ на сопротивление крестьянства против коллективизации . 30 января 1930 Политбюро ЦК Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (ВКП(б)) приняло постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», которое предусматривало конфискацию у кулаков средств производства, скота, хозяйственных и жилых построек, предприятий по переработке, кормовых и семенных запасов. Вводились три категории раскулачиваемых — наиболее активные кулаки подлежали заключению в лагерь или расстрелу, другие — высылке в отдаленные районы, третьи — в пределах области. Имущество кулака передавалось колхозу и бедноте. Решение о Р. имели право принимать местные советские и партийные руководители при участии бедняцкого «актива». Лидеры местной бедноты были заинтересованы в увеличении числа раскулаченных, так как бедняки получали долю их имущества. Поэтому под Р. часто попадали не только зажиточные крестьяне, но и середняки. В 1930–1931 было выселено (с отправкой на охраняемое спецпоселение) 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. Всего было раскулачено около 4 млн человек, из них в 1930–1940 в ссылке побывало 2,5 млн человек. Массы «раскулаченных» превращались в почти даровую рабочую силу, направлявшуюся на стройки первых пятилеток. Поэтому и государство тоже было заинтересовано в увеличении количества раскулаченных. Р. вызвало разорение наиболее продуктивных хозяйств, резкое падение сельскохозяйственного производства, гибель около 600 тыс. человек.

Ист. : Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939. В 4 т. М., 1999–2002.

Лит. : Ивницкий Н. А. Судьба раскулаченных в СССР. М., 2004; Шубин А. В. Великая депрессия и будущее России. М., 2009; Земсков В. Н. Сталин и народ. М., 2014. А. В. Шубин.