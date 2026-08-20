РАША НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ

сын личного дворянина Московской губернии. Окончил 4-ю московскую классическую гимназию, курс Московского военного (до 9 июля 1897 г. — пехотного юнкерского) училища по 1-му разряду (1898) и Николаевскую академию Генерального штаба 2 класса по 1-му разряду и дополнительный курс «успешно» (1904). Унтер-офицер (с 08.03.1897). Младший портупей-юнкер (с 05.09.1897). Старший портупей-юнкер (с 21.10.1897). Фельдфебель (с 06.12.1897). Подпоручик (с 08.08.1898 со старшинством с 13.08.1897). Поручик (с 06.12.1902 со старшинством с 08.08.1902). Штабс-капитан (за отличные успехи в науках в академии, с 31.05.1904). Капитан (с 10.06.1905 с переводом в Генеральный штаб). Подполковник (со старшинством с 29.03.1909). Полковник (со старшинством с 06.12.1913). На службе рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в 4-м гренадерском Несвижском полку (с 30.08.1896). Переведен на службу в училище (с 09.09.1897). Прикомандирован к Лейб-гвардии Санкт-Петербургскому короля Фридриха Вильгельма III полку и зачислен по армейской пехоте (08.08.1898, прибыл к полку 30.09.1898, переведен в полк 20.09.1899 со старшинством с 08.08.1898). Причислен к Генеральному штабу и командирован в распоряжение наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке для ознакомления со службой Генерального штаба при войсках действующей армии взамен установленного законом прикомандирования к окружным штабам для отбытия лагерного сбора (08.06.1904). Прибыл в полевой штаб в Мукден (14.07.1904) и прикомандирован к штабу. Участник русско-японской войны. Старший адъютант штаба 26-й пехотной дивизии (10.06.1905-28.02.1911, прибыл 22.02.1906). Вр.и.д. начальника штаба 26-й пехотной дивизии (07.05-05.06.1906; 16-24.03.1908; 01-25.05.1908; 02.06-13.08.1908). Прикомандирован к 103-му пехотному Петрозаводскому полку для цензового командования ротой (01.11.1906-01.11.1907, командовал 16-й ротой). Командирован в город Сувалки для участия в специальной кавалерийской поездке офицеров 2-й кавалерийской дивизии в качестве младшего руководителя (с 05.06.1906). Командирован в полевую поездку офицеров Генерального штаба (01-15.07.1906). Командирован в полевую поездку строевых офицеров II армейского корпуса в качестве младшего руководителя (20-30.07.1906; 01-10.08.1907; 20-31.07.1908). Командирован согласно секретного предписания (01-14.08.1906). Помощник делопроизводителя ГУГШ (28.02.1911-27.03.1914). Делопроизводитель ГУГШ (с 27.03.1914). Руководитель Особого делопроизводства ГУГШ. Руководил русской военной разведкой (03.1914-08.1916). Неоднократно выезжал в заграничные командировки. Участник Первой мировой войны. Командир 48-го пехотного Одесского полка (с 1917). Начальник штаба 12-й пехотной дивизии (с 25.11.1917). В эвакуации в Вологде (с 10.02.1918), проходил госпитальное лечение. Уволен с военной службы по состоянию здоровья (04.04.1918). С 18.05.1918 добровольно на службе в РККА. И.д. начальника транспортного отделения этапно-транспортного отдела управления военных сообщений при Московском округе путей сообщения (с 18.05.1918), утвержден в должности (05.09.1918). Числился в комиссии для пересмотра и разработки устава полевой службы (с 27.08.1918). Арестован в Москве (03.08.1918) и расстрелян по постановлению ЧК. Реабилитирован постановлением Генеральной прокуратуры РФ 26.10.1999. Награды: шашка за отличную стрельбу (19.07.1897), приз за отличную стрельбу (18.07.1898), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (20.09.1904), Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (07.11.1904, утв. 05.02.1906), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (08.04.1905, утв. 14.05.1906), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (08.04.1905, утв. 14.05.1906), на офицерской состязательной стрельбе выполнил условие на получение обыкновенного приза и награжден свидетельством (04.10.1907), Св. Анны 2-й степени (1910, утв. 16.02.1911), Св. Владимира 4-й ст. (22.03.1915). Супруга – дочь потомственного дворянина Вера Ивановна Степановская (16.11.1876-16.07.1970). Дети: Дмитрий (28.08.1906-13.08.2000), Татьяна (09.03.1908-12.07.1992), Кирилл (умер в младенчестве), Кирилл (03.09.1917-28.07.2006).