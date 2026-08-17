Рамбо́, Альфред Никола

Рамбо́ ( фр. Rambaud) , Альфред Никола (02.07.1842, Безансон — 10.11.1905, Париж) — французский историк и государственный деятель. Получил образование в парижском лицее Людовика Великого и в Высшей нормальной школе. Преподавал историю и географию в провинциальных лицеях, а после защиты докторской диссертации (1870) — профессор в университетах Кана и Нанси. С 1881 — в Сорбонне, где читал курс Новой и Новейшей истории. Как исследователь придерживался позитивистской методологии. Начинал как медиевист с изучения Византийской империи, от которой перешел к истории России, считая ее исторической преемницей Византии. Его «История России», впервые опубликованная в 1878, выдержала семь изданий. В дальнейшем профессиональные интересы Р. сосредоточились на истории Франции, Германии и Англии, а также на общей политической истории Нового и Новейшего времени. Совместно с Э. Лависсом подготовил 12‑томную «Всемирную историю», охватывавшую период с IV до конца XIX в. Одновременно с наукой и преподаванием Р. делал политическую карьеру, началом которой был обязан Ж. Ферри, одному из лидеров Третьей республики. В 1879 Ж. Ферри, будучи министром народного просвещения, пригласил Р. на должность директора своего кабинета. Впоследствии, в 1903, Р. почтит память своего покровителя биографической книгой. В 1883 Р. был избран в Генеральный совет департамента Ду от г. Безансон, в 1895 победил на выборах в Сенат, где состоял до 1903. В 1896–1898 занимал пост министра народного просвещения в правительстве Ж. Мелина. По завершении министерской карьеры возобновил преподавательскую работу в Сорбонне. Французская академия отметила научные заслуги Р. премией Тьера (1871) и премией Марселен-­Герена (1878). Президент Франции произвел его в кавалеры (1880), а в 1894 — в офицеры Почетного легиона. В 1897 Р. был избран в Академию моральных и политических наук, в 1876 — за заслуги в изучении истории России Иностранным членом Императорской Санкт-­Петербургской академии наук. Являлся также членом Сербской академии наук и искусств. Убежденный сторонник Франко-­русского союза, Р. был удостоен ордена Св. Александра Невского.

Соч. : L’Empire grec au X-ème siècle. Paris, 1870; L’Allemagne sous Napoléon. Paris, 1874; Histoire de la Russie depuis les origines jusqu’à l’année 1877. Paris, 1878; Expansion de l’Angleterre. Paris, 1885; Histoire de la civilisation française. Paris, 1885; Histoire de la civilisation contemporaine en France. Paris, 1888; Histoire générale du IV-ème siècle jusqu’à nos jours. 12 vols. Paris, 1891–1900; Russes et Prussiens, guerre de Sept Ans. Paris, 1895; Jules Ferry. Paris, 1903; История Французской революции. 1789–1799 / Пер. с фр. Киев–Харьков, 1898. История XIX века / Пер. с фр. Т. 1–8. М., 1938; Русские и пруссаки: История Семилетней вой­ны / Пер. с фр. М., 2004. П. П. Черкасов .