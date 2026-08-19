Рако́вский, Христиан Георгиевич

Рако́вский ( рум. Racovski) , Христиан Георгиевич (01[13].08.1873, Котел, Османская империя, ныне в Болгарии — 11.09.1941, Медведевский лес близ Орла) — советский политический и государственный деятель. При рождении Кръстьо Георгиев Станчев, болгарин, подданный Румынии. С 1889 марксист. С 1890 жил в Женеве. Сотрудничал с Г. В. Плехановым . Участвовал в конгрессах Интернационала 2‑го в качестве делегата от Болгарии, в 1907–1914 член Международного социалистического бюро. С 1896 — доктор медицины. В 1910–1917 — член ЦК Социал-­демократической партии Румынии. В 1914 один из организаторов и первый секретарь Балканской рабочей социал-­демократической федерации. Один из организаторов Циммервальдской конференции 1915 . Псевдоним — Инсаров. После вступления Румынии в вой­ну на стороне Антанты в августе 1916 был арестован. 1 мая 1917 освобожден из заключения российскими солдатами в Яссах. С декабря 1917 — большевик. С января 1918 — комиссар Совета народных комиссаров в Причерноморье. Член Румчерода . Участвовал в организации отпора румынскому наступлению. В ходе германского наступления 1918 действовал на востоке Украины. 12 июня подписал в Киеве перемирие с Украиной и затем вел переговоры о границе. 24 января — 17 декабря 1919 и 19 февраля 1920 — 15 июля 1923 возглавлял правительство Советской Украины. В сентябре 1919 — январе 1920 был начальником Политического управления Революционного военного совета республики, затем член Революционного военного совета Юго-западного фронта. В 1919–1927 — член ЦК РКП(б) и ВКП(б). В 1919–1924 — член Политбюро ЦК КП(б)У. В 1919–1920 также — член Оргбюро ЦК. Представлял Украинскую ССР на Генуэзской конференции 1922 . При обсуждении вопроса о государственном объединении советских республик в 1922 выступал за сохранение формальной независимости Украинской ССР. В июле — октябре 1925 — полпред в Великобритании, затем во Франции до 21 октября 1927. Вел успешные переговоры о признании СССР Великобританией, которое состоялось 1 февраля 1924. Один из лидеров левой оппозиции . На XV съезде ВКП(б) исключен из ВКП(б). В 1928 сослан в Астрахань, затем в Саратов и Барнаул. Работал в плановых органах. В 1935 заявил о разрыве с оппозицией и восстановлен в ВКП(б), в 1936 снова исключен. 27 января 1937 арестован. В марте 1938 на 3‑м Московском процессе публично признался в принадлежности к Антисоветскому правотроцкистскому блоку. 13 марта приговорен к 20 годам заключения. В начала Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 находился в заключении в Орле. В ходе германского наступления был расстрелян НКВД в составе большой группы заключенных.

Лит .: Конт Ф. Революция и дипломатия. Документальная повесть о Христиане Раковском. М., 1991; Чернявский Г. И., Станчев М. Г., Тортика (Лобанова) М. Жизненный путь Христиана Раковского. Европеизм и большевизм: неоконченная дуэль. М., 2014. А. В. Шубин .