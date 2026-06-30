РАКЕТНЫЙ КРИЗИС В ЕВРОПЕ 70-80-Х ГГ. ХХ В.

Один из важнейших кризисов завершающего этапа «Холодной войны».

В 1976 г. СССР начал установку ракет среднего радиуса действия в Европе, которые не подпадали под договоренности об Ограничении стратегических вооружений. В результате этой модернизации на время нарушилось равновесие ядерных сил в Европе. Это обеспокоило лидеров Западной Европы, которые боялись, что США не смогут оказать им помощь против растущей ядерной мощи СССР. В Европе уже стояли американские ракеты Першинг-1, но они считались устаревшими.

12 декабря 1979 г. блок НАТО принял «двойное решение»: разместить в Западной Европе 572 новейшие американские ракеты «Першинг-2» и «Томагавк», но при условии, что не удастся достичь соглашения с СССР. В случае начала войны эти ракеты могли бы в считанные минуты уничтожить крупнейшие города СССР, в то время как территория США на время оставалась бы неуязвимой. СССР начал бороться против размещения новых американских ракет и был даже готов идти на уступки, демонтаж части своих ядерных вооружений в Европе. В странах Западной Европы началась волна митингов противников размещения ракет, так как в случае первого удара со стороны американцев Европа, а не Америка стала бы мишенью ответного удара СССР. 30 ноября 1983 г. началось размещение американских ракет в Великобритании , Западной Германии, Италии, Нидерландах и Бельгии. Советско-американские отношения обострились до предела. Только в 1987 г. руководители двух стран Р. Рейган и М. Горбачев подписали Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности , что стало одной из мер по завершению «Холодной войны».

Исторические источники:

Ахромеев С., Корниенко Г. Глазами маршала и дипломата. М., 1992;

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995;

Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.). М., 1996;

Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. М., 1994.

Автор статьи Шубин А.В.