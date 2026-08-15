РАХШМИР Павел Юхимович

Родился в 1935 г. Окончил историко-филологический факультет Пермского государственного университета (ПГУ) в 1958 году. Перешёл на кафедру новой и новейшей истории ПГУ. Кандидат исторических наук (1965), доктор исторических наук, диссертация по теме "Буржуазная историография западно-европейского фашизма" (1975), профессор (1979). С 1987 года — заведующий кафедрой всеобщей истории.

Доктор исторических наук, профессор , заведующий кафедрой всеобщей истории историко-политологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета.

Учитель : профессор Л.Е. Кертмана

Область интересов : Буржуазная историография западноевропейского консерватизма.

Сочинения: «История фашизма в Западной Европе» (1978, в соавт.)

«Происхождение фашизма» (1981, в сер. «История и современность»)

«Буржуазия Западной Европы и Северной Америки на рубеже XIX—XX вв.: на путях к общему кризису капитализма» (1984, в соавт. с Л. Е. Кертманом)

«Консерватизм в прошлом и настоящем: о социальных корнях консервативной волны» (1987, в сер. «История и современность»; в соавт. с А. А. Галкиным)

«Влияние рабочего класса на политическую и духовную эволюцию капиталистического мира в эпоху империализма. XX в.» (1990, редактор)

«Мир личности: творческий портрет профессора Л. Е. Кертмана» (1991, редактор)

«Политическая и духовная культура Европы: Новое и Новейшее время» (1992, редактор)

«Культурный консерватизм в США» (1995, редактор)

«Консерватизм: идеи и люди» (1998, в соавт.)

«Исторические метаморфозы консерватизма» (1998, редактор)

«Князь Меттерних: человек и политик» (1999; 2-е изд. 2005)

«Идеи и люди: политическая мысль первой половины XX в.» (1999; 4-е изд. 2011)

«В мире культуры» (1999, чч. 1—2; редактор)

«Вариации на тему консерватизма» (2004)

«Политический процесс и эволюция политических институтов в ХХ в.» (2005; совм. с Л. А. Фадеевой)

«Американские консерваторы и имперская идея» (2007)