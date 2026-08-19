РАЕВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Генерал, участник наполеоновских войн , герой Отечественной войны 1812 года . Двоюродный брат поэта Дениса Давыдова .

Ранние годы и становление. Военная карьера

Происходил из старинного дворянского рода. Отец – Николай Семенович Раевский, был так же военным. Мать – графиня Екатерина Николаевна Самойлова. Николай не знал своего отца, так как тот, раненый в битве, скончался незадолго до его рождения. Имел старшего брата Александра. Его мать повторно вышла замуж. Ее избранником стал генерал Лев Давыдов, у пары было четверо детей: Петр, Александр, Василий и Софья. Маленький Николай не жил в новой семье, его воспитанием и образованием с успехом занималась семья деда графа Николая Самойлова. Большое участие в нем принимал дядя Александр Самойлов.

Еще трехлетним мальчик был записан на службу в Преображенский полк . В 14-летнем возрасте он начал свою военную карьеру в чине гвардии прапорщика, служил под командованием Григория Потемкина . Раевский участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 годов в составе отряда казаков генерала Василия Орлова. Здесь юноша, служивший наравне со всеми, узнал солдатский быт и приобрел опыт разведчика. Позднее он воевал уже в составе Нижегородского полка драгун, бился при Ларге и Кагуле, осаждал Аккерман и Бендеры. Прекрасно проявивший себя, офицер в 1790 году возглавил Полтавский казачий полк. В том же году под Измаилом погиб старший брат Раевского Александр. В 1791 году первый стал подполковником, а через год – полковником. Несколько орденов 21-летний офицер получил за польскую кампанию 1792 года.

Спустя два года Раевский стал командиром знаменитого Нижегородского драгунского полка, где прежде служил. Он базировался на Кавказе. Николай Николаевич в том же 1794 году ненадолго покинул его – в столице он сочетался браком с Софьей Алексеевной Константиновой , внучкой Михаила Ломоносова . Это был брак по любви, продлившийся всю жизнь. У пары родилось восемь детей: Александр, Екатерина, Николай (умер в младенчестве), Николай, Елена, Мария , Софья (умерла в младенчестве) и Софья. После свадьбы молодожены уехали на место службы Раевского в Георгиевск.

В 1796 году офицер вместе со своим полком участвовал в длительном походе к Дербенту в рамках начавшейся русско-персидской войны. Здесь он столь же блестяще проявил себя. Однако уже в 1797 года новый император Павел I отстранил его от службы, как и многих екатерининских военных. Отставка длилась до воцарения в 1801 году Александра I . Эти несколько лет Николай Николаевич посвятил разраставшейся семье и хозяйственным занятиям в имении. При новом царе он стал генерал-майором, однако вскоре сам оставил службу, вернувшись к мирной жизни.

Возвращение в строй. Наполеоновские войны

В 1807 году, вскоре после начала войны между наполеоновскими и русско-прусскими войсками, Раевский вернулся в действующую армию. Теперь он возглавлял егерскую бригаду и воевал вместе с Петром Багратионом , участвовал во всех больших сражениях того периода (Гуттштадт, Анкендорф, Гейльсберг, где был ранен в ногу, Фридланд и др.), возглавлял арьергард при отходе армии к Тильзиту. После Тильзитского мира Николай Николаевич участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 годов и русско-турецкой войне 1810-1812 годов. Во время первой из них за боевые заслуги в качестве пехотного командира получил чин генерал-лейтенанта. Его части сыграли решающую роль при взятии Силистрии в 1810 году. За это Раевский получил шпагу с бриллиантами.

Когда началась Отечественная война 1812 года, он был во главе 7-го корпуса пехоты 2-й Западной армии Багратиона. Последняя двигалась на сближение с армией Барклая-де-Толли , однако французы смогли взять Могилев и преградить ей дорогу. Перед корпусом Раевского встала задача отбросить неприятеля. В конце июля около д. Салтановки между его силами и войсками маршала Даву состоялся многочасовой бой. Николай Николаевич вдохновлял солдат, лично ведя их в бой, чему не помешало даже ранение в грудь. В итоге французы бежали, а армия Багратиона смогла продвинуться дальше на соединение с армией Барклая-де-Толли. Героическое поведение Раевского прославило его во всей русской армии и сделало любимцев солдат и офицеров.

В середине августа перед ним встала задача защитить от французов Смоленск и не дать им ударить в тыл двум идущим навстречу друг другу русским армиям. Его силы в 10 раз уступали силам врага, однако Николай Николаевич быстро сумел организовать правильную оборону города. Целые сутки он удерживал Смоленск, благодаря чему долгожданное соединение армий состоялось.

Отходя вглубь страны, русские силы в итоге остановились у д. Бородино, где в начале сентября состоялся самый знаменитый за всю войну бой . Войска Раевского укрепились на Курганной высоте, находившейся в центре расположения русских сил и получившей впоследствии название «батареи Раевского». На нее пришлись первые ожесточенные атаки значительно превышавших числом французов. Ценой невероятных усилий и потерь корпусу в течение многих часов удавалось удерживать свои позиции и не давать врагу прорваться. В итоге наполеоновские войска взяли батарею, однако дальше не продвинулись, а затем с наступлением ночи и вовсе оставили все завоеванные рубежи. Они прозвали батарею Раевского «могилой французской кавалерии», а сам ее командир за этот невероятный бой получил орден св. Александра Невского.

На знаменитом совете в Филях, состоявшемся в сентябре, Николай Николаевич поддержал план оставления Москвы и сохранения войск. М.И. Кутузов приказал оставить первопрестольную. Вошедший в пустой город Бонапарт уже в октябре был вынужден отступать. На этом этапе войны Николай Николаевич также проявил себя блестящим полководцем. Решающую роль сыграл его корпус в битве под Малоярославцем, который французы так и не смогли взять. За это сражение генерал удостоился ордена св. Георгия. После битвы под Красным, где он добил войска маршала Нея, Раевский оставил армию, так как был обессилен и страдал от большого количества ранений, полученный за всю кампанию.

Однако через полгода генерал принял активное участие в Заграничных походах русской армии . Он возглавил корпус гренадеров и проявил себя во многих крупных сражениях. За Кульмскую битву Николай Николаевич получил орден св. Владимира. Невероятно храбро сражался его корпус в «Битве народов» под Лейпцигом, устояв перед мощью французской кавалерии и обратив неприятеля в бегство. Как бывало ранее, Раевский не оставлял своих солдат, несмотря на полученное ранее в грудь. Эта великая битва принесла ему звание генерала кавалерии. После непродолжительного лечения военачальник продолжил воевать. Большую роль его войска сыграли во взятии Парижа в 1814 году. Тогда же Николай Николаевич был награжден орденом св. Георгия.

Последние годы

После окончания боевых действий генерал обосновался с семьей в Киеве, где был командиром пехотного корпуса. Во второй половине 1810-х – первой половине 1820-х Раевские совершали множество поездок по Крыму и Кавказу. В тот период они познакомились и сдружились с Александром Пушкиным .

В 1824 году Николай Николаевич взял отпуск из армии по состоянию здоровья. В 1825 году скончалась мать генерала, а в конце года прогремело восстание декабристов , в котором участвовали Сергей Волконский и Михаил Орлов – мужья дочерей Раевского Марии и Екатерины. Подозревались в причастности к декабристам и сыновья генерала Александр и Николай, однако для них все разрешилось благополучно. Самой тяжелой была участь Сергея Волконского, на многие годы сосланного в Сибирь. Тяжелым ударом для Раевского стал отъезд вслед за мужем любимой дочери Марии, которую он больше не увидел.

В 1826 году Николай Николаевич стал членом Государственного совета, однако здоровье все больше подводило его. В 1829 году знаменитый генерал и герой войны скончался в возрасте 58 лет. Он был погребен в усыпальнице Раевских в селе Разумовка на Украине. Являлся кавалером множества отечественных и зарубежных орденов.