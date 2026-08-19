РАЕВСКАЯ СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Супруга генерала Николая Раевского, внучка Михаила Ломоносова .

Ранние годы и замужество

Отец – педагог Алексей Алексеевич Константинов, служил библиотекарем Екатерины Великой . Мать – Елена Михайловна Ломоносова, дочь знаменитого ученого. Софья была блестяще образованной, свободно владела европейскими языками.

В 1794 году на одном из столичных балов девушка встретила военного Николая Раевского. Вскоре состоялось бракосочетание молодых. Вместе с мужем Софья вела кочевую военную жизнь. Летом 1795 года Раевские обосновались в Георгиевске, месте стоянки Нижегородского полка Николая. Ранее, в начале года Софья родила первенца – сына Александра. Весной следующего года полк выдвинулся в длительный поход в связи с начавшейся русско-персидской войной. Весной 1797 года, когда военные находились в Дербенте, Раевская родила дочь Екатерину. Непростые роды практически в полевых условиях ослабили здоровье женщины, вскоре она покинула полк.

Через несколько месяцев Павел I уволил Николая Николаевича со службы, после чего супружеская чета обосновалась в тульском селе Екимовское. Раевские жили бедно, пока мать Николая не отдала ему несколько больших имений и дом в Москве. В этот период у пары появились на свет еще пятеро детей: Николай, Елена, Мария и две Софьи (первая из них умерла в возрасте одного года). В 1806 году Раевская сильно болела. Тогда же большое напряжение царило в ее общении с родней мужа (современники отмечали страстный темперамент Софьи Алексеевны).

В 1807 году императором Александром I Николай Николаевич был возвращен на военную службу, а также получил новый чин генерал-майора. При этом он не спешил вернуться в строй, не желая покидать семью. Однако успехи Наполеона Бонапарта в Пруссии Раевский не мог игнорировать – он вернулся в армию. Несколько лет Софья Алексеевна оставалась дома, однако в 1810 году она присоединилась к супругу в Яссах. Так же, как и прославленный в боях муж, два сына Софьи Александр и Николай принимали участие в Отечественной войне 1812 года . В 1813 году верная и бесстрашная супруга генерала была награждена орденом Св. Екатерины.

Послевоенные годы

После окончания боевых действий в 1814 году Раевский получил отпуск, который семья провела на лечебных курортах Австрии. После этого Раевские переехали в Киев, где Николай Николаевич руководил корпусом пехоты. Здесь семья жила до 1823 года. Вместе с детьми супруги часто посещали Кавказ и Крым. В 1820 году на юге Раевские близко сошлись с сосланным Александром Пушкиным . Впоследствии Софья Алексеевна встречалась с ним в Кишиневе и Одессе.

Тяжело ударило по семье восстание декабристов 1825 года . Под следствием оказались сыновья Раевских, мужья дочерей Екатерины и Марии – Михаил Орлов и Сергей Волконский - были декабристами и также привлечены к следствию, были арестованы другие родственники. Сам Николай Николаевич был заподозрен в связях с восставшими. Больше всех пострадал Сергей Волконский, лишенный дворянского звания и чинов и сосланный на каторгу в Сибирь. Мария Николаевна последовала за ним, по настоянию родителей оставив им своего маленького сына. Раевские, конечно же, были против ее решения уехать за мужем в Сибирь. Николай Николаевич надеялся, что вскоре дочь вернется домой, а Софья Алексеевна вовсе не приняла такого поступка.

В 1829 году скончался Николай Раевский, его супруга осталась одна. При помощи А.С. Пушкина она добилась назначения высокой пенсии, после чего с дочерями отправилась в Италию для поправления здоровья.

Софья Алексеевна пережила супруга на 15 лет. Она скончалась в 1844 году в Риме в возрасте 75 лет. Погребена на римском кладбище Монте-Тестаччо.