РАЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Российский государственный деятель, действительный статский советник, обер-прокурор Святейшего Синода.

Биография и церковная деятельность

Родился в семье священнослужителя (его отцом был священник Павел Раев, позже известный как митрополит Санкт-Петербургский Палладий (Раев)). До 1878 г. Николай Раев проходил обучение в гимназии, а также в специальных классах Лазаревского института восточных языков в Москве.

С 1879 г. Н. Раев начинает свою службу в Московской удельной конторе в чине губернского секретаря. С 1894 г. являлся чиновником особых поручений при министре народного просвещения И.Д. Делянове. В 1896 г. получает чин действительного статского советника.

В 1905 г. именно по инициативе Н.П. Раева были учреждены частные Высшие женские курсы, именовавшиеся Историко-литературными и юридическими женскими курсами, а с 1906 г. – Петербургским вольным женским университетом, который просуществовал вплоть до революционных событий. Благодаря неустанной деятельности Н.П. Раева Петербургский вольный женский университет стал одним из лучших высших учебных заведений для женщин в России. Среди его преподавателей были Н.О. Лосский, П.Б. Струве , С.Л. Франк и многие другие выдающиеся ученые и преподаватели России того времени. Помимо этого, благодаря Раеву учащиеся его университета, исповедующие иудаизм, официально получили право проживания в Санкт-Петербурге.

В августе 1916 г. Н.П. Раев был назначен обер-прокурором Святейшего Синода. Это назначение (и отстранение от должности предыдущего обер-прокурора А.Н. Волжина) состоялось во многом потому, что Раев, в отличие от своего предшественника, имел репутацию сторонника Г. Распутина и, более того, даже поддерживал с ним достаточно близкие отношения.

Именно в бытность Раева обер-прокурором Святейшего Синода произошел скандал, связанный с рассмотрением дел о разводе двух пар (Барятинских и Безродновых), основанием для которого в обоих случаях послужило прелюбодеяние. В разводе по обоим делам был ранее получен отказ со стороны духовной консистории в Петрограде, но позже дела попали на рассмотрение Святейшего Синода. В сентябре 1916 г. решением Святейшего Синода оба брака были расторгнуты, а бывшим женам было запрещено вторично выходить замуж в течение определенного времени. Бывшие жены, Безроднова и Барятинская решили оспорить это постановление и обвинили Н.П. Раева в нарушениях при рассмотрении их дел.

В разгар Февральской революции Н.П. Раев выступил с предложением к членам Святейшего Синода осудить нараставшее революционное движение, но поддержки это предложение не нашло. После окончательного свержения монархии в марте 1917 года был отстранен от должности обер-прокурора Святейшего Синода, подвергался допросам, но не арестовывался. Вскоре Раев покинул Санкт-Петербург и отправился на Северный Кавказ, где тогда проживал бывший митрополит Питирим (Окнов). Скончался в 1919 г. в Армавире.