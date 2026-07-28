РАДИМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский советский «крестьянский» поэт, литератор, художник-пейзажист, общественный деятель. Председатель Товарищества передвижных выставок; председатель Ассоциации художников революционной России; председатель Московского областного союза художников.

Павел Александрович Вадимов родился в деревне Рязанской губернии, в семье сельского священника. По отцовской линии все предки Радимова были священнослужителями. Он также получил духовное образование, окончив Зарайское духовное училище и Рязанскую семинарию. Однако священником Павел не стал. С детства маленький Павел любил рисовать и начал писать стихи. В 1905 году он отправился в Москву поступать в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Однако в итоге юный Радимов поступил в совсем другое учебное заведение: на историко-филологический факультет Казанского университета. Окончил его в 1911 году, защитив дипломную работу «Гомер в произведениях греческих художников». Одновременно с учебой на филологическом факультете брал уроки живописи у Н. И. Фешина. Такое разностороннее образование позволило расцвести универсальному таланту юноши и предопределило его дальнейшую судьбу: вскоре он стал известен и как поэт, и как художник.

С 1908 года он начал серьезно заниматься живописью. В 1912 году выходят в свет его первые книги: «Полевые псалмы», замеченные В. Брюсовым, и «Земная риза». В 1914 году вышел сборник стихов Радимова, написанных редким размером – гекзаметром, - «Полиада». В 1914- 1926 годах молодой поэт был сотрудником газеты «Сибирская жизнь» и журнала «Сибирский студент».

Параллельно с литературным творчеством Радимов прогрессировал как живописец. С 1911 года он начал экспонироваться в Товариществе передвижных выставок. Дебют состоялся на 39-й выставке. В 1914 году за картину «Старый мезонин» был принят в члены Товарищества по рекомендациям В. Д. Поленова и И. Е. Репина. В это же самое время поэт, художник, журналист Павел Радимов преподавал историю искусства в Казанской художественной школе.

В 1917 году в Казани он стал заведующим отделом искусств Наркомпроса Татарии. Приняв революцию, стал заниматься общественной деятельность в молодом государстве. Продолжал писать стихи и заниматься живописью. В 1918 году он стал последним председателем Товарищества передвижников.

В 1921 году Павел Радимов впервые представил свои живописные работы в Москве. В 1922 году Радимов с соратниками – художниками Григорьевым и Наумовым активно взялся за создание АХРРа (Ассоциации художников революционной России), став первым председателем нового союза. В эти годы, находясь в центре художественной жизни, он близко сошелся с художниками А. Е. Архиповым, С. В. Малютиным, скульптором С. Т. Коненковым, поэтами В.Я. Брюсовым, С. А. Есениным, В. В. Маяковским и другими. Художник в разное время участвовал во многих зарубежных выставках — в Венеции, Лондоне, Берлине, Мюнхене, Кельне, Стокгольме, Нью-Йорке.

Первый послереволюционный сборник стихов «Деревня» Радимова-поэта вышел в 1922 году. Как литератор, избирался председателем Всероссийского союза поэтов. В эти годы П. А. Радимов дружил с Луначарским, Ворошиловым, Буденным, работал в Кремле.

В 1926 году Радимов ездил в Финляндию, на дачу к Репину («Пенаты»). Там им был создан портрет выдающегося российского живописца, который находится в настоящее время в Третьяковской галерее. В «Пенатах» П. А. Радимов написал стихотворение «Море», посвященное великому художнику.

Как и другие «крестьянские» поэты, Радимов пострадал от кампании против «кулацкой» поэзии. После этого стал работать в ином жанре, переключившись на пейзажно-описательную лирику с элементами социалистической бутафории. Большую часть времени занимался живописью, много путешествовал по стране, описывал свои впечатления в стихах и на холсте.

В 1928 году состоялась выставка АХРР «10 лет РККА», одним из организаторов которой был Павел Радимов. В последующие годы он много трудился и занимался общественной деятельностью. Организовал Московский областной союз художников, был избран его первым председателем. Устроил десятки выставок своих работ по всей стране, написал воспоминания и издал книги своих стихов. Последняя персональная выставка художника прошла в Москве в 1962 году в честь 75 – летнего юбилея живописца.

В 1930-е годы поселился в Хотькове, близ Сергиева Посада (Загорска). Много рисовал, писал, сочинял. В 1932 году переехал в Ново-Абрамцево – поселок советских художников, основанный И. Э. Грабарем неподалеку от усадьбы Абрамцево.

В 1957 году открыл в Абрамцеве народную выставку «для свободного и бесплатного посещения всех, кто любит искусство», на которой были представлены работы советских художников.

Скончался в 1967 году в своем доме в Хотьково, похоронен на Хотьковском кладбище Сергиево-Посадского района. Был перезахоронен на Московском Введенском кладбище.

Семья

Сергей Александрович Радимов — брат, художник

Татьяна Павловна Радимова (1916—2000) — дочь, художница. Живописец. Заслуженный работник культуры России, член МОСХа. Училась у отца в МГХИ им. В. И. Сурикова до 1941 года. Писала пейзажи и стихи. Автор книги о своем отце.

Павел Сергеевич Радимов — правнук

Мария Павловна Радимова (р.1915) — дочь Радимова и художницы Марии Медведевой (дочери художника Григория Медведева)

Сергей Павлович Радимов — сын, художник

Сергей Сергеевич Радимов — внук, художник