Радимичи

Радимичи — общность славян X–XI вв., место обитания которой неизвестно. Р. названы по имени предка-­эпонима Радима (от древне­слав. *ra­di­ti — «заботиться», «стараться»). Согласно раннему летописанию, Р. происходили от народа «ляхов», т. е. либо от полян польских, либо, шире, от жителей Польши. Р. были подчинены князьям Киева в 1‑й половине 980‑х. Их победил на р. Пищане воевода князя Владимира Святославича Волчий хвост. Их общность продолжала существовать в XI в., не исключено, что она сохранялась и позже. Распространенная в историографии локализация Р. на р. Сож основана на чтении только «лаврентьевской группы» списков Повести временных лет, и доказать, что указание именно на эту реку было в архетипе ее текста, невозможно. Соответственно, все попытки «привязать» к Р. какие‑либо археологические артефакты Посожья бездоказательны.

Лит. : Щавелев А. С. Еще раз о радимичах и пищанцах: анализ письменных текстов и интерпретация археологических источников // Русский сборник. 2016. № 8. Ч. 2. С. 190–195; Его же. «Белые пятна» имажинарной этногеографии «Повести временных лет»: Методологические и полемические заметки о локализации общностей дулебов, дреговичей, радимичей, тиверцев и хорватов // Историческая география. Т. 4 / Отв. ред. И. Г. Коновалова. М., 2019. С. 167–198. А. С. Щавелев.