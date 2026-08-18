Раци́рака, Дидье

Раци́рака ( малаг. Ratsiraka) , Дидье (04.11.1936, Ватумандри — 28.03.2021, Антананариву) — мадагаскарский государственный и политический деятель, президент Мадагаскара (1975–1993, 1997–2002).

Родился в семье губернатора провинции Таматаве. Учился в Париже, закончил французскую Морскую академию (1962). Военный атташе во Франции, министр иностранных дел (1972–1975). В 1975 группой военных был образован Высший революционный совет, 15 июня его президентом и главой страны стал Р. На референдуме 21 декабря Р. утвержден президентом Мадагаскара, также принята Хартия малагасийской социалистической революции. После демократических реформ 1989–1991 Р. проиграл выборы (1993), но через 4 года снова избран президентом. На выборах 2001 соперником Р. выступил мэр Антананариву М. Равалуманана, обвинивший Р. в фальсификации результатов и коррупции. Противостояние в стране закончилось в июле 2002: президентом стал М. Равалуманана, Р. покинул страну. Вернулся на родину в 2015.

Лит .: Мадагаскар. Справочник. М., 2005; Карташова Л. А. Мадагаскар и я. М., 2011. А. В. Воеводский.