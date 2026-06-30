РАБОЧАЯ ОППОЗИЦИЯ

Фракция в РКП(б) во главе с А. Шляпниковым и А. Коллонтай .

Фракция появилась во время Гражданской войны и выступала за возвращение к лозунгам большевизма 1917, против выделения в партии новой элиты, диктаторства и назначенчества. Во время дискуссии о профсоюзах в соответствии с программой партии Рабочая оппозиция предлагала передать власть съездам производителей (фактически - профсоюзам), отказавшись от диктата Совнаркома, ЦК и карательных органов. «Рабочая оппозиция» считала необходимым ускорить провозглашенное большевиками «отмирание» государства. Поэтому их противники обвиняли этих оппозиционеров в анархо-синдикалистском «уклоне» от общей партийной линии. После запрета фракций и группировок на Х съезде РКП(б) Рабочая оппозиция продолжала негласно действовать в 1922 г., была осуждена IX съездом РКП(б) и прекратила существование.

Исторические источники:

Х съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1963; Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 42. М., 1974.