Рабо́че-крестья́нская Кра́сная а́рмия

Рабо́че-крестья́нская Кра́сная а́рмия (РККА) — сухопутные силы ряда советских республик и СССР. В условиях резкого снижения боеспособности российской армии в результате Первой мировой вой­ны 1914–1918 и Российской революции 1917 был принят декрет 15[28] января 1918 о формировании добровольческой РККА. Ее отряды приняли участие в сопротивлении германскому наступлению (см. Бои Красной армии в феврале — марте 1918 ). В честь этой первой операции в дальнейшем Днем РККА было объявлено 23 февраля. Первоначально практиковались выборы командиров. С началом широкомасштабной гражданской вой­ны Всероссийский центральный исполнительный комитет 29 мая заявил о необходимости мобилизации рабочих и беднейших крестьян, а летом 1918 были приняты решения о мобилизации рабочих, крестьян и офицерства. Произошел отказ от выборности командиров. Офицеры старой армии стали военными специалистами, которых, как и других командиров, контролировали комиссары (институт существовал до 1942). С конца 1918, особенно после поражения «военной оппозиции» в РКП(б), РККА формировалась как регулярная армия. Ею руководили народный комиссариат по военным и морским делам (в 1918–1925 нарком Л. Д. Троцкий , затем М. В. Фрунзе и К. Е. Ворошилов ) и Высший военный совет, с сентября Революционный военный совет республики . РККА победила в Гражданской вой­не 1917–1922 в России , успешно действовала против интервенции 1918–1922 в России , но ее действия в Советско-­польской вой­не 1919–1920 в итоге оказались неудачными. Численность РККА с весны 1918 по осень 1920 выросла с 196 тыс. до 5,5 млн. С 1923 РККА формировалась на основе сочетания территориальных и кадровых частей. В середине 1920‑х РККА насчитывала свыше 0,5 млн, в 1937–1938 — свыше 1,5 млн военнослужащих. Срок службы составлял 1–3 года. В 1929 РККА приняла участие в конфликте из-за Китайской восточной железной дороги и в связи с восстанием Бачаи Сакао в Афганистане, в 1938 — на оз. Хасан , в 1939 — на р. Халхин-­Гол . 22 сентября 1935 в РККА были введены персональные звания, 6 января 1943 — погоны. С 1934 существовал наркомат обороны (главы К. Е. Ворошилов, с 1940 — С. К. Тимошенко , с июля 1941 — И. В. Сталин , он же с 8 августа — верховный главнокомандующий). Офицерский состав РККА пострадал от Большого террора 1937–1938 . 1 сентября 1939 была введена всеобщая воинская повинность. В западных округах было призвано 2,6 млн человек. В 1940 численность РККА достигла 4 млн. РККА приняла участие в Воссоединении Белоруссии и Украины 1939 , присоединении Прибалтики к СССР , присоединении Бессарабии и Северной Буковины к СССР , Советско-­финляндской вой­не 1939–1940 , Великой Отечественной вой­не 1941–1945 . Численность РККА и Рабоче-­крестьянского красного флота (РККФ) с 22 июня 1941 до мая 1945 выросла с 5 до более 11 млн человек. РККА и РККФ в 1939–1945 обеспечили территориальное расширение СССР, разгром нацизма и его союзников. С 1946 термин РККА выходит из официального употребления и заменяется на «Советская армия» и вооруженные силы СССР.

Лит. : Какурин Н. Е. Как сражалась революция. М., 1990; Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939–1941. М., 2000; Шубин А. В. Мир на пути к вой­не. СССР и мировой кризис 1933–1940 гг. М., 2017; Его же. 1918 год. Революция, кровью омытая. М., 2018; Безугольный А. Ю. Национальный состав Красной армии, 1918–1945: Историко-статистическое исследование. М., 2021; Ганин А. В. Военспецы. М., 2022. А. В. Шубин .