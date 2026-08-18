Ра́о, Памулапарти Венката Нарасимха

Ра́о, Памулапарти Венката Нарасимха (28.06.1921, Варангал — 23.12.2004, Дели) — политический деятель Индии, 9‑й премьер-­министр Индийской республики (1991–1996).

Р. родился в брахманской семье. В 1938 поступил учиться на юриста в Университет Нагпура, где попал под влияние социалистических идей. В это же время студентом примкнул к Индийскому национальному конгрессу (ИНК) и участвовал в национально-­освободительном движении. Невероятная работоспособность позволила Р. к 1948 занять пост руководителя ИНК в Хайдарабаде. В начале 1960‑х Р. получил министерский портфель в штате Андхра-­Прадеш. В 1969, когда ИНК потряс раскол, Р. поддержал Индиру Ганди . В 1971 Р. был выдвинут на пост главного министра Андхра-­Прадеш. Проводимая им социальная политика вызывала недовольство у части правящих кругов, и в январе 1973 Р. был вызван в столицу для «срочной консультации» и лишен должности. Но в октябре 1974 он был вновь вызван в Дели, где ему предложили влиятельный пост генерального секретаря ИНК.

В 1975 И. Ганди ввела в стране чрезвычайное положение. Не разделяя подобного политического подхода, Р. остался ей верен. В 1977 ИНК потерпела поражение от блока, сформированного Бхаратия Джана сангх. Но сам Р. вошел в Лок Сабху (нижнюю палату парламента) и стал председателем Комитета по бюджету. В 1980 И. Ганди вернулась в политику и предложила Р. пост министра иностранных дел.

В 1986–1989, при Радживе Ганди , Р. попеременно занимал несколько министерских постов, от министра иностранных дел до министра обороны. После убийства Раджива в мае 1991 Р. 21 июня был избран новым главой кабинета министров. Он начал с либеральных шагов в экономике, частично сохранив государственный сектор и пятилетнее планирование. Боролся с сепаратизмом и активизировал национальную ядерную программу. Р. строил новую геополитическую стратегию. Его детище, политика «Смотри на Восток», стала первым шагом в этом направлении. Так, в 1991 ­премьер Госсовета Китая Ли Пэн посетил Дели, и к 1993 была проведена линия актуального контроля вдоль спорных участков индийско-­китайской границы. В 1992 были установлены индийско-­израильские отношения. Развивались экономические связи с Республикой Корея и Японией. В 1992 Индия получила статус «регионального партнера по диалогу» в АСЕАН.

Премьерство Р. сопровождалась политическими скандалами, межконфессиональной напряженностью (разрушение мечети Бабура в Айодхье в 1992) и обвинениями в коррупции, тем не менее сегодня большинство исследователей в Индии называют его «отцом индийских реформ».

Лит .: Shukla S. Foreign Policy of India under Narasimha Rao Government. Allahabad, 1999; Юрлов Ф. Н., Юрлова Е. С. История Индии ХХ век. М., 2010 . Е. В. Смирнова.