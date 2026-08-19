ПЯТИЛЕТКИ

Пятилетние планы экономического развития, осуществлявшиеся в СССР в 1929-1990 годах.

Первая пятилетка разрабатывалась с середины 20-х годов в структурах Госплана и ВСНХ как план экономического развития 1928-1933 годов, который должен осуществить индустриализацию . Специалисты Госплана предусматривали возможности разных темпов роста: отправной план и «оптимальный» (рассчитанный на благоприятные условия). В сентябре 1928 г. по инициативе И. Сталина и В. Куйбышева ВСНХ опубликовал контрольные цифры на следующий хозяйственный год, которые уже исходили из «оптимального» подхода. Основные затраты должны были быть направлены на развитие тяжелой промышленности, на «производство средств производства». Этот подход подвергся критике со стороны Н. Бухарина, но после поражения «правого уклона» возобладал плановый максимализм – даже «оптимальные» цифры промышленного роста неоднократно поднимались.

XVI партконференция (23-29 апреля 1929 года) приняла план пятилетки. V съезд советов СССР, проходивший 20-28 мая, принял этот план в качестве закона. Если за предыдущее десятилетие капиталовложения составили 26,5 млрд. руб., то теперь планировалось 64,6 млрд., при этом вложения в промышленность повышались значительно быстрее — с 4,4 млрд. до 16,4 млрд. руб. 78% вложений в промышленность направлялись на производство средств производства, а не потребительской продукции. Это означало изъятие значительных средств из хозяйства, которые могли дать отдачу через несколько лет. Промышленная продукция должна была вырасти за пятилетку на 180%, а производство средств производства — на 230%. 16-18% крестьянства должно было быть коллективизировано. Производительность труда должна была вырасти на 110%, зарплата — на 71%, а доходы крестьян — на 67%. В результате, как обещала резолюция конференции, «по чугуну СССР с шестого места передвинется на третье место (после Германии и Соединенных штатов), по каменному углю — с пятого места на четвертое (после Соединенных Штатов, Англии и Германии)». Качество продукции при этом в расчет не принималось. Сельское хозяйство должно было расти на основе подъема индивидуального крестьянского хозяйства и «создания общественного земледелия, стоящего на уровне современной техники». Коллективизация должна была привести к резкому росту производства продовольственных ресурсов, которое должно было по замыслу Сталина и его сторонников обеспечить нужды промышленного строительства. Одновременно в несколько раз должен был вырасти экспорт леса, нефти и другого сырья.

В условиях стремительно ухудшавшейся конъюнктуры мирового рынка сельскохозяйственной продукции (началась Великая депрессия) в конце 1929 - 1930 году сроки строительства промышленных гигантов были дополнительно сокращены, плановые объемы производства и поставок хлеба государству увеличены. Был выдвинут лозунг “Пятилетку - в четыре года!” Плановые задания сокращенной пятилетки возросли в два раза. Страна должна была каждый год увеличивать производство на треть. Для выполнения этих напряженных планов были резко увеличены планы коллективизации. Началось форсированное промышленное строительство. Главное внимание (финансирование, снабжение и т.д.) оказывалось 50-60 ударным стройкам. Для них же осуществлялся массированный ввоз машин из-за рубежа. Около 40% капиталовложений в 1930 году пришлось заморозить в незавершенном строительстве из-за неэффективности планирования и вводить в действие на протяжении всех 30-х гг.

Среди важнейших «строек пятилетки» — Днепрогэс , Магнитогорский металлургический комбинат (“Магнитка”), Туркестано-сибирская железная дорога (Турксиб), Сталинградский тракторный завод, производивший не только трактора, но и танки, автомобилестроительные, авиастроительные, химические, электротехнические предприятия. Доля накопления превысила треть национального дохода. При этом индустриализация требовала огромных затрат и на ввоз техники, и на поддержание минимального жизненного уровня рабочих, занятых как на самих стройках, так и на добыче сырья для них. Проблемы финансового дефицита частично решались с помощью внутренних займов, эмиссии (в 1929-1932 годах денежная масса увеличилась в 4 раза), налогов, экспорта лесоматериалов, нефти, пушнины, а также хлеба, огромные объемы которого требовались и внутри страны. Резкое усиление эксплуатации села и форсированное проведение коллективизации привело к разорению села и голоду 1932-1933 гг .

Выступая на пленуме ЦК и ЦКК 7 января 1933 г., Сталин заявил, что пятилетка выполнена досрочно за четыре года и четыре месяца. План 1929 года был выполнен по производству нефти и газа, торфа, паровозов, сельхозмашин. По производству электроэнергии, чугуна, стали, проката, тракторов, добычи угля, железной руды он не был выполнен. Важным итогом первой пятилетки можно признать создание военно-промышленного комплекса – военной промышленности и ее инфраструктуры, которая могла обслуживать также гражданское хозяйство. В 1930 году было объявлено о ликвидации безработицы.

Вторая пятилетка, принятая в феврале 1934 года на XVII съезде ВКП(б), должна была обеспечить налаживание производства на предприятиях, возведенных в ходе Первой пятилетки, преодоление возникших в 1930-1933 гг. диспропорций. Было несколько улучшено финансирование производства средств потребления, ослаблен нажим на сельское хозяйство. Планировалось удвоить промышленное производство.

В крупнейших городах было улучшено снабжение. Потребность в грамотных кадрах стимулировала осуществление массовых образовательных программ «культурной революции» . Несмотря на внедрение машин, даже в промышленности продолжал преобладать ручной труд. Для того, чтобы увеличить производительность труда, рабочим ставили в пример лучших рабочих - “стахановцев”. В 1937 году было провозглашено, что “в основном” в СССР построен социализм. Развернувшийся в это время Большой террор привел к сбоям в работе промышленности, которые официально объяснялись вредительством.

В 1938 году было объявлено, что планы пятилетки перевыполнены. Производство чугуна выросло в 2,35 раза, стали - в 3 раза, автомобилей - в 8,38 раза.

В 30-е гг. были созданы новые отрасли промышленности (автомобиле- и авиастроение, электротехническая, химическая промышленность и др.). Была проведена частичная электрификация промышленности и городов. Из страны, ввозящей оборудование, СССР превратился в страну, которая обеспечивает свои основные потребности в нем.

Выполнение III пятилетки (1938-1942) было сорвано началом Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И до начала войны особенностью пятилетки был рост затрат на оборону, достигших трети бюджета.

IV пятилетка 1946-1950 годов. стала планом восстановления и развития народного хозяйства СССР после Великой Отечественной войны. Замысел плана предусматривал сохранение восточной промышленной базы, образовавшейся во время эвакуации 1941-1942 годов и восстановление промышленности территории, пострадавшей от войны. Таким образом, планировалось не просто восстановление, а значительное превышение довоенного экономического потенциала. План предусматривал увеличение довоенного уровня промышленного производства на 48%, черной металлургии на 35%, электроэнергии – на 70%, добычи угля на 51 %, нефти — на 14 %. Благодаря энтузиазму трудящихся, стремившихся как можно скорее преодолеть послевоенную разруху, организационному таланту послевоенного поколения руководителей, за годы четвертой пятилетки удалось полностью восстановить основные промышленные предприятия, включая Днепрогэс, Сталинградский тракторный завод, Кировский завод в Ленинграде и др. На месте разрушенных строились по сути новые городские центры. В 1947 году было принято решение о строительстве в Москве высотных зданий, соответствующих ее роли как столицы сверхдержавы. К 1954 г. в столице возведены семь высотных зданий. В ходе пятилетки был осуществлен советский атомный проект. Восстановление промышленности и городов тяжелым прессом легло на плечи деревни. Государство, как и в период ускоренной индустриализации, изымало из деревень «излишки» хлеба. В 1946 г. Молдавию, юго-западную Украину и центрально-черноземную зону поразила засуха и голод 1946-1947 гг. Если в 1945 г. валовой сбор зерна составлял 47,3 млн., то в 1946 г. – 39,6 млн. В 1949 г. промышленное производство СССР превысило довоенное.

V пятилетний план развития СССР на 1951 - 1955 принят на XIX съезде КПСС. План отличался от прежних примерно равными темпами прироста тяжелой и легкой промышленности, соответственно: «группа А» - 13 процентов, «группа Б» - 11. В международном положении было поддержано «мирное соревнование с капитализмом», во внутреннем - рост промышленного производства от 1950 к 1955 году на 70 %, рост производства средств производства - на 80 %, рост производства предметов потребления - на 65 %, производство продукции машиностроения, металлообработки и мощность электростанций планировалось увеличить примерно в 2 раза. В сельском хозяйстве ставились задачи: поднять механизацию, повысить урожайность, увеличить общественное поголовье скота при одновременном значительном росте его продуктивности, увеличить валовую и товарную продукцию земледелия и животноводства. За пятилетку по официальным данным национальный доход вырос на 71 %, объём промышленной продукции — на 85 %, продукции сельского хозяйства — на 21 %. Осуществлялась массовая электрификация железных дорог. Был построены Волго-Донской канал. Было начато освоение целины.

VI пятилетка 1956-1960 годов была принята ХХ съездом КПСС, но осуществлялась до 1959 г. Особенностью курса ХХ съезда и VI пятилетки было внимание социальным вопросам. Съезд одобрил реформы “по наведению надлежащего порядка в оплате труда, по усилению личной материальной заинтересованности работников в результатах своего труда”. Вскоре после съезда было сокращено рабочее время в предвыходные дни, приняты меры к авансированию труда колхозников, упорядочению нормирования зарплаты, что привело к ее постепенному повышению, введению пенсионного обеспечения для рабочих. Началось массовое строительство жилья. Национальный доход возрос более чем в полтора раза, валовая продукция промышленности — на 64 %, сельского хозяйства — на 32 %, капиталовложения — более чем вдвое. Было построено несколько крупных ГЭС, в том числе Куйбышевская. В 1957 году начато освоение космического пространства.

На XXI съезде КПСС были утверждены контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 (семилетка). В области экономической главными задачами партии были указаны: всестороннее развитие производительных сил страны и достижение такого роста производства во всех отраслях экономики на базе преимущественного развития тяжелой индустрии, который позволил бы сделать решающий шаг в создании материально-технической базы коммунизма. Особое внимание уделялось экономическому развитию районов Сибири, Казахстана, Средней Азии и Дальнего Востока. В качестве основной задачи в области сельского хозяйства было намечено достижение такого уровня производства, который позволит полностью удовлетворить потребность населения в продовольствии, в промышленности, в сырье.

В период 1956-1965 гг. (VI пятилетка и семилетка) СССР увеличил объём нефтедобычи более чем в два раза, началось освоение месторождений Западной Сибири. Началась газификация СССР, развивалась тепловая энергетика. Была построена Братская ГЭС и первая промышленная Белоярская АЭС. В 1958 году был выдвинут лозунг «химизации народного хозяйства», строились нефтехимические комбинаты. Успешно развивалось автомобилестроение, объём выпуска легковых автомобилей возрос с 97 792 шт. до 201 175 шт. В области авиастроения начат серийный выпуск пассажирского реактивного самолёта Ту-104.

В 1958-1965 годах национальный доход СССР увеличился на 53%, продукция промышленности на 84%, сельского хозяйства на 15% (вместо запланированных 70 %). Реальные доходы населения выросли на одну треть. Была введена пенсионная система, смягчилась жилищная проблема. В то же время усилились перебои с поставками продовольствия в города, произошел рост цен на мясо.

После отставки Н. Хрущева было принято решение вернуться к пятилетнему периоду планирования, и XXIII съезд КПСС принял план VIII пятилетки (1966-1971 годы). Она осуществлялась в ходе хозяйственных реформ, основанных на хозрасчете, и оказалась наиболее успешной с точки зрения эффективности производства.

За пятилетие национальный доход вырос на 42 %, объем валовой продукции промышленности — на 51 %, сельского хозяйства — на 21 %. Было закончено формирование единой энергетической системы Европейской части СССР и создана объединённая энергосистема Центральной Сибири. Началось освоение Тюменского нефтегазодобывающего комплекса. Был построен Волжский автозавод и другие крупные предприятия.

Принятые XXIV съездом КПСС показатели IX пятилетки (1971-1976 годы) должны были закрепить предыдущие успехи. Осуществлялось повышение материального и культурного уровня советских людей, усовершенствование размещения производительных сил страны (территориально-производственные комплексы). Национальный доход вырос на 28%, объем валовой продукции промышленности — на 43 %, сельского хозяйства — на 13%. В девятой пятилетке было построено около 1000 новых промышленных предприятий, капитальные вложения превысили 339,8 млрд руб. Были проложены 22,6 тысяч км магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 33,7 тысяч км магистральных газопроводов и отводов от них. Возобновилось строительство Байкало-амурской магистрали .

XXV съезд КПСС утвердил «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 гг.» (X пятилетний план). Национальный доход по официальным данным вырос на 24 %, объём валовой продукции промышленности — на 23 %, сельского хозяйства — на 10 %. В реальности наметилось снижение темпов роста производства. Эта тенденция продолжилась и в ходе XI пятилетки, показатели которой были приняты XXVI съездом КПСС.

XXVII съезд КПСС принял план XII пятилетки, основанный на идеях ускорения и перестройки. Первоначально рыночные реформы оживили экономическую жизнь. Уровень рентабельности, который в 1980-1985 гг. упал с 12,2% до 11,9%, к 1988 г. вырос до 13,5% (при оценке этих данных нужно учитывать приписки). На прилавках появились более дорогие, но и более качественные товары. Однако в конце 1988 года резко обострился дефицит товаров. Затраты в расчете на рубль товарной продукции в 1988-1989 годы впервые выросли. Производство в ряде отраслей стало падать. Распад экономических связей, политико-правовая неопределенность и перемещение фондов предприятий в коммерческие структуры привели к обострению экономического кризиса. Производство промышленной продукции упало с 928 до 918 млрд. руб. В 1990 году цены выросли в среднем на 5%, что было непривычно для населения СССР. При этом цены на картофель выросли на 35%. Однако даже в условиях роста цен в магазинах производство не поспевало за ростом денежных доходов граждан — с 558 млрд. руб. до 625,5 млрд. руб. Это привело к опустошению прилавков магазинов и массовому недовольству населения курсом Горбачева. Началось заключение межреспубликанских договоров в обход центра. Правительство разрабатывало основные параметры XIII пятилетнего плана 1991-1995 годов Но в условиях дискуссий о переходе к рынку он не стал осуществляться. С распадом СССР и радикальными рыночными реформами в России пятилетнее планирование стало неактуальным.