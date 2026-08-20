Пятиле́тние пла́ны в СССР

Пятиле́тние пла́ны в СССР — планы социально-­экономического развития, формально определявшие направления и масштабы развития экономики в СССР в течении пяти лет («пятилетки»). Фактически представляли собой ориентиры и по многим позициям не выполнялись либо перевыполнялись. Планы считались законом и определяли основные показатели, которые должны достичь предприятия и отрасли производства. Невыполнение плана могло привести к увольнению директора, невыплате премии работникам. Но нередко предприятие докладывало о выполнении плана, хотя в действительности этого не было сделано. Всего в СССР было принято 11 пятилетних и 1 семилетний (1959–1966) план. Некоторые пятилетки имели специальные задачи. I пятилетка (1928–1933) должна была обеспечить ускоренную индустриализацию и коллективизацию . Возникшие в результате I пятилетки социально-­экономические диспропорции и нестыковки (в том числе приведшие к голоду в СССР 1932–1933 ) должна была ликвидировать II пятилетка (1933–1938). В 1930‑е были созданы новые отрасли промышленности (автомобиле- и авиастроение, электротехническая промышленность и др.). IV пятилетка (1946–1950) обеспечивала восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 . В ходе IX–XI пятилеток (1966–1985), преимущественно благодаря успехам в освоении месторождений нефти и газа, удалось значительно повысить уровень жизни населения. Но время для экономических реформ и технической модернизации было упущено, что привело к нарастанию кризиса в экономике. XII пятилетка (1986–1990) должна была преодолеть «застой» в экономике, обеспечить быструю техническую модернизацию и «ускорение» экономического развития. Но во время Перестройки бюрократическая экономика СССР потерпела крах, и в 1990 новый план принимать не стали.

Лит. : Звездин З. К. От плана ­ГОЭЛРО к плану первой пятилетки. Становление социалистического планирования в СССР. М., 1979; Лельчук В. С. Индустриализация СССР: история, опыт, проблемы. М., 1984; Индустриализация Советского Союза. Новые документы, новые факты, новые подходы. М., 1999; Ольсевич Ю. Я., Грегори П. Плановая система в ретроспективе: анализ и интервью с руководителями планирования СССР. М., 2000; Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные годы. М., 2001; Шубин А. В. Золотая осень, или период застоя. СССР в 1975–1985 гг. М., 2007; Его же . Великая депрессия и будущее России. М., 2009. А. В. Шубин.