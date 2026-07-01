ПУЖОЛЬ-И-СОЛЕЙ ПУЖОЛЬ ЖОРДИ
ПУЖОЛЬ-И-СОЛЕЙ ПУЖОЛЬ ЖОРДИ - испанский и каталонский политический деятель.
Каталонский националист, сторонник автономии Каталонии.
Окончил Университет Барселоны, по образованию врач.
В студенческие годы член ряда подпольных организаций, выступавших против диктатуры Ф. Франко. В 1960 году арестован, провёл в тюрьме 2,5 года.
В 1974 году основал умеренно националистическую партию Демократическая конвергенция Каталонии, которая в 1978 году объединилась с Демократическим союзом Каталонии в коалицию Конвергенция и Союз (впоследствии ведущая партия Каталонии).
Депутат кортесов Испании (июнь 1977 - март 1980 годов), депутат парламента Каталонии (март 1980 - ноябрь 2003 годов), председатель Женералитата (правительства) Каталонии (май 1980 - декабрь 2003 годов), председатель Ассамблеи европейского регионов (1992-1996 годов). На посту председателя Женералитата стремился к расширению политической и экономической автономии Каталонии, повышению роли каталанского языка в делопроизводстве, сфере образования и СМИ, укреплению его официального статуса.
В конце 2003 года отошёл от активного участия в политической деятельности.