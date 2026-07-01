ПУЖОЛЬ-И-СОЛЕЙ ПУЖОЛЬ ЖОРДИ

ПУЖОЛЬ-И-СОЛЕЙ ПУЖОЛЬ ЖОРДИ - испанский и каталонский политический деятель.

Ка­та­лон­ский на­цио­на­лист, сто­рон­ник ав­то­но­мии Ка­та­ло­нии.

Окон­чил Университет Бар­се­ло­ны, по об­ра­зо­ва­нию врач.

В сту­денческие го­ды член ря­да под­поль­ных ор­га­ни­за­ций, вы­сту­пав­ших про­тив дик­та­ту­ры Ф. Фран­ко . В 1960 году аре­сто­ван, про­вёл в тюрь­ме 2,5 го­да.

В 1974 году ос­но­вал уме­рен­но на­цио­на­ли­стическую пар­тию Де­мо­кра­тическая кон­вер­ген­ция Ка­та­ло­нии, ко­то­рая в 1978 году объ­еди­ни­лась с Де­мо­кра­тическим сою­зом Ка­та­ло­нии в коа­ли­цию Кон­вер­ген­ция и Со­юз (впо­след­ст­вии ве­ду­щая пар­тия Ка­та­ло­нии).

Де­пу­тат кор­те­сов Ис­па­нии (июнь 1977 - март 1980 годов), де­пу­тат пар­ла­мен­та Ка­та­ло­нии (март 1980 - но­ябрь 2003 годов), председатель Же­не­ра­ли­та­та (пра­ви­тель­ст­ва) Ка­та­ло­нии (май 1980 - декабрь 2003 годов), председатель Ас­самб­леи ев­ропейского ре­гио­нов (1992-1996 годов). На по­сту председателя Же­не­ра­ли­тата стре­мил­ся к рас­ши­ре­нию по­ли­тической и эко­но­мической ав­то­но­мии Ка­та­ло­нии, по­вы­ше­нию ро­ли ка­та­лан­ско­го языка в де­ло­про­из­вод­ст­ве, сфе­ре об­ра­зо­ва­ния и СМИ, ук­ре­п­ле­нию его официального ста­ту­са.

В конце 2003 года ото­шёл от ак­тив­но­го уча­стия в по­ли­тической дея­тель­но­сти.

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