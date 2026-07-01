ПУЙМАНОВА МАРИЯ

ПУЙМАНОВА МАРИЯ - чешская писательница.

Дочь профессора Праж­ско­го университета. В 1909 году де­бю­ти­ро­ва­ла как пуб­ли­цист .

Ран­няя ху­дожественная про­за по­свя­ще­на со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гической про­бле­ма­ти­ке: по­весть «Под крыль­я­ми» («Pod křídly», 1917 год; о жиз­ни де­тей), ро­ман «Па­ци­ент­ка док­то­ра Ге­ге­ла» («Pacientka doktora Hegla», 1931 год; о судь­бе ма­те­ри-оди­ноч­ки).

Под воз­дей­ст­ви­ем Ю. Фу­чи­ка, а так­же под впе­чат­ле­ни­ем от по­се­ще­ния СССР (сборник ре­пор­та­жей «Взгляд на но­вую стра­ну», «Pohled do nové země», 1932 год) про­ник­лась идея­ми ком­му­низ­ма и вста­ла на по­зи­ции со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма .

Наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние - эпическая три­ло­гия о жиз­ни различных сло­ёв чешского об­ще­ст­ва в пе­ре­лом­ный пе­ри­од 1918-1945 годы: ро­ма­ны «Лю­ди на пе­ре­пу­тье» («Lidé na křižovatce», 1937 год), «Иг­ра с ог­нём» («Hra s ohněm», 1948 год), «Жизнь про­тив смер­ти» («Život proti smrti», 1952 год). Ав­тор по­этических сборников «Ра­дость и боль» («Radost i žal», 1945 год), «Мил­лио­ны го­лу­бок» («Mi­lióny holubiček», 1950 год), «Пра­га» («Pra­ha», 1954 год) и других.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)