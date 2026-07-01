ПУЙМАНОВА МАРИЯ
ПУЙМАНОВА МАРИЯ - чешская писательница.
Дочь профессора Пражского университета. В 1909 году дебютировала как публицист.
Ранняя художественная проза посвящена социально-психологической проблематике: повесть «Под крыльями» («Pod křídly», 1917 год; о жизни детей), роман «Пациентка доктора Гегела» («Pacientka doktora Hegla», 1931 год; о судьбе матери-одиночки).
Под воздействием Ю. Фучика, а также под впечатлением от посещения СССР (сборник репортажей «Взгляд на новую страну», «Pohled do nové země», 1932 год) прониклась идеями коммунизма и встала на позиции социалистического реализма.
Наиболее значительное произведение - эпическая трилогия о жизни различных слоёв чешского общества в переломный период 1918-1945 годы: романы «Люди на перепутье» («Lidé na křižovatce», 1937 год), «Игра с огнём» («Hra s ohněm», 1948 год), «Жизнь против смерти» («Život proti smrti», 1952 год). Автор поэтических сборников «Радость и боль» («Radost i žal», 1945 год), «Миллионы голубок» («Milióny holubiček», 1950 год), «Прага» («Praha», 1954 год) и других.