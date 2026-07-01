ПУШКИН ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ

Российский поэт, дядя А.С. Пушкина .

Биография и творчество

Из старинного дворянского рода. Получил домашнее образование. В 1791-1797 гг. находился на военной службе в Санкт-Петербурге в лейб-гвардии Измайловском полку. В это время происходит становление Пушкина как поэта, чему способствовало сближение с И.И. Дмитриевым. Дебютировал в печати стихотворной сатирой «К камину» («Санкт-Петербургский Меркурий». 1793. № 4). В 1795 г. в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» (№ 5-7) был опубликован цикл стихов Пушкина, посвящённых его жене К.М. Вышеславцевой. Брак оказался несчастливым (супруг длительное время изменял красавице-жене с дворовой девушкой) и был расторгнут Синодом в 1806 г., на Пушкина также были наложены епитимья и запрет впредь жениться. С середины 1790-х Василий Львович печатался преимущественно в изданиях Н.М. Карамзина: альманахе «Аониды» (1796-1799) и журнале «Вестник Европы» (1796-1803). Многие его стихотворения являлись переводами и подражаниями французским авторам; в целом, он ориентировался на т.н. французскую лёгкую поэзию. В русской поэзии Пушкин выделял для себя, прежде всего, творчество Карамзина.

Выйдя в 1797 г. в отставку, он поселился в Москве. В 1801 г. получил гражданский чин коллежского асессора. В 1803-1804 гг. предпринял поездку в Германию, Францию и Англию. Посещал парижские литературные салоны, брал уроки декламации у Ф.Ж. Тальма. Вернувшись в Москву, стал активным участником столичной литературной жизни: в его доме бывали многие литераторы разных поколений. Помимо «Вестника Европы», печатался в журналах «Патриот», «Московский зритель», «Аглая». Успех имели басни Пушкина, в которых он следовал традициям «младшей» линии французской басни (подражал не Лафонтену, а менее известным авторам): «Лев больной и лисица» (1799), «Соловей и малиновка» (1807), «Пастух и соловей», «Вяз и репейник» (обе 1806-1807) и др. Член Общества любителей русской словесности (один из основателей), Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (оба – 1811), ряда масонских лож (с 1810).

В июле-октябре 1811 г. находился в Петербурге со своим племянником А.С. Пушкиным, взятым для определения в Царскосельский лицей. Окружавшая Василия Львовича литературная атмосфера произвела большое впечатление и оказала влияние на будущего поэта. В том же году Пушкин написал своё наиболее известное произведение – фривольную поэму «Опасный сосед» (при жизни автора не публиковалась, распространялась в списках, впервые опубликована в 1855 г. в Лейпциге; первое русское издание – 1901). Помимо пародийного, нарочито возвышенного описания поездки в публичный дом поэма содержала полемические выпады в адрес А.С. Шишкова, С.А. Ширинского-Шихматова, А.А. Шаховского.

В 1812 г., перед вступлением Наполеона в Москву, уехал в Нижний Новгород, затем в Болдино (до конца 1813). В 1815 г. вступил в литературное общество «Арзамас», носил в нём прозвище «Вот я вас!», вскоре сокращённое до «Вот». Познакомил В.А. Жуковского со стихотворением А.С. Пушкина «Воспоминания в Царском Селе» (1815), также читал его лицейские стихи на заседаниях Общества любителей российской словесности, тем самым способствуя росту его популярности. В 1822 г. Пушкин при участии П.А. Вяземского, А.И. Тургенева и П.А. Плетнёва выпустил сборник «Стихотворения». Одно из последних крупных произведений, повесть в стихах «Капитан Храбров», осталась неоконченной. В литературной полемике Пушкин активно отстаивал поэтические и жанровые принципы, заложенные Н.М. Карамзиным. В историю русской литературы вошёл прежде всего как активный участник литературных процессов первой трети XIX в., яркая личность, отразившая в жизни и творчестве характерные черты своего времени.