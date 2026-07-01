ПУРУША-АРТХА
ПУРУША-АРТХА - категория индуистского мировоззрения и индийской «практической философии», обобщающая основные задачи человеческого существования.
Первые свидетельства о пуруша-артха восходят к комментарию грамматиста Патанджали на сутры Панини (II век до н.э.), где дважды упоминаются дхарма - накопление религиозные заслуги - и артха - приобретения мирской жизни.
В Ману законах и других дхармашастрах, а также в «Камасутре» (первые века н.э.) фиксируется система трёх пуруша-артха, в которую включается кама - успех в чувственных удовольствиях. К середине I тысячелетия добавляется четвёртая пуруша-артха - мокша - освобождение от мира перевоплощений и страданий. Таким образом, кама и артха соотносятся с областью «приятного», дхарма и мокша - со сферой «благого».
Примерно с VII века пуруша-артха становятся предметом дискуссий философских систем, в частности между мимансой и адвайта-ведантой, из которых первая усматривала высшую цель человека в познании дхармы, вторая - в познании Брахмана (единства атмана и Брахмана).