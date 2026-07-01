ПУРУША-АРТХА

ПУРУША-АРТХА - категория индуистского мировоззрения и индийской «практической философии», обобщающая основные задачи человеческого существования.

Пер­вые сви­де­тель­ст­ва о пуруша-артха вос­хо­дят к ком­мен­та­рию грам­ма­ти­ста Па­танд­жа­ли на сут­ры Па­ни­ни (II век до н.э.), где два­ж­ды упо­ми­на­ют­ся дхар­ма - на­ко­п­ле­ние ре­лигиозные за­слу­ги - и арт­ха - при­об­ре­те­ния мир­ской жиз­ни.

В Ма­ну за­ко­нах и других дхар­ма­ша­ст­рах, а так­же в «Ка­ма­сут­ре» (пер­вые ве­ка н.э.) фик­си­ру­ет­ся сис­те­ма трёх пуруша-артха, в ко­то­рую вклю­ча­ет­ся ка­ма - ус­пех в чув­ст­вен­ных удо­воль­ст­ви­ях. К середине I ты­ся­че­ле­тия до­бав­ля­ет­ся чет­вёр­тая пуруша-артха - мок­ша - ос­во­бо­ж­де­ние от ми­ра пе­ре­во­пло­ще­ний и стра­да­ний. Таким образом, ка­ма и арт­ха со­от­но­сят­ся с об­ла­стью «при­ят­но­го», дхар­ма и мок­ша - со сфе­рой «бла­го­го».

При­мер­но с VII века пуруша-артха ста­но­вят­ся пред­ме­том дис­кус­сий фи­лософских сис­тем, в ча­ст­но­сти ме­ж­ду ми­ман­сой и ад­вай­та-ве­дан­той, из ко­то­рых пер­вая ус­мат­ри­ва­ла выс­шую цель че­ло­ве­ка в по­зна­нии дхар­мы, вто­рая - в по­зна­нии Брах­ма­на (един­ст­ва ат­ма­на и Брах­ма­на).

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