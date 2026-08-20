ПУРИЗМ
ПУРИЗМ - в искусстве, направление во французской живописи конца 1910-х - 1920-х годов.
Возникло как реакция на кубизм и своеобразный отклик на «призыв к порядку» («rappel ̀а l’ordre») Ж. Кокто.
В манифестах «После кубизма» (1918 год) и «Пуризм» (опубликован в 1921 году в журнале «L’Esprit nouveau») А. Озанфан и Ш.Э. Жаннере (Ле Корбюзье), высоко оценивая пластические достижения кубизма, подвергали критике его ограниченность декоративной «орнаментальностью». Путь к её преодолению они видели в подчинении живописи объективным законам, определяющим конструктивное построение формы.
Образец такой формы давала машина, а идея числа, пропорции как высшего, надличностного начала была заимствована из античности. Пуристы в своих живописных произведениях (преимущественно в натюрмортах) последовательно упрощали («очищали») формы предметов, очерчивая их геометрически чёткими контурами. Направление просуществовало до 1926 года, однако его принципы продолжали осуществляться Ле Корбюзье в архитектуре и дизайне.