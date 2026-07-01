ПУРИМ
ПУРИМ - иудейский праздник, установленный в память о спасении от истребления в V веке до н.э. находившихся в Персии евреев.
Отмечается 14-го и 15-го числа месяца адара (февраль - март), в еврейские високосные годы - 14-го и 15-го числа добавляемого месяца второго адара. Согласно библейской Книге Есфирь (еврейской Эстер), высший сановник персидского царя Артаксеркса (еврейского Ахашверош; вероятно, Ксеркс I) Аман из ненависти к царскому придворному еврею Мардохею решил уничтожить всех евреев персидского государства. Однако благодаря самоотверженному заступничеству перед царём его жены, царицы Есфири, еврейки, воспитанницы Мардохея, Аман был разоблачён, и евреи получили право истребить тех, кого они считали своими врагами.
Пурим – так называемый малый праздник, в этот день разрешено работать. Ему предшествует пост Эстер 13 адара. Главная часть Пурима - публичное чтение Книги Эстер. На Пуриме принято печь пирожки треугольной формы со сладкой начинкой, называемые «ушами Амана» или «кошельками Амана», дарить сладости, обильно пить вино, давать деньги нуждающимся, разыгрывать представления на сюжеты Книги Эстер.