ПУРИМ

ПУРИМ - иудейский праздник, установленный в память о спасении от истребления в V веке до н.э. находившихся в Персии евреев.

От­ме­ча­ет­ся 14-го и 15-го чис­ла ме­ся­ца ада­ра (фев­раль - март), в еврейские ви­со­кос­ные го­ды - 14-го и 15-го чис­ла до­бав­ляе­мо­го ме­ся­ца вто­ро­го ада­ра. Со­глас­но биб­лей­ской Кни­ге Ес­фирь (еврейской Эс­тер), выс­ший са­нов­ник персидского ца­ря Ар­так­сер­кса (еврейского Ахаш­ве­рош; ве­ро­ят­но, Ксеркс I ) Аман из не­на­вис­ти к цар­ско­му при­двор­но­му ев­рею Мар­до­хею ре­шил унич­то­жить всех ев­ре­ев персидского го­су­дар­ст­ва. Од­на­ко бла­го­да­ря са­мо­от­вер­жен­но­му за­ступ­ни­че­ст­ву пе­ред ца­рём его же­ны, ца­ри­цы Ес­фи­ри , ев­рей­ки, вос­пи­тан­ни­цы Мар­до­хея, Аман был ра­зо­бла­чён, и ев­реи по­лу­чи­ли пра­во ис­тре­бить тех, ко­го они счи­та­ли свои­ми вра­га­ми.

Пурим – так называемый ма­лый празд­ник, в этот день раз­ре­ше­но ра­бо­тать. Ему пред­ше­ст­ву­ет пост Эс­тер 13 ада­ра. Главная часть Пурима - пуб­лич­ное чте­ние Кни­ги Эс­тер. На Пуриме при­ня­то печь пи­рож­ки тре­уголь­ной фор­мы со слад­кой на­чин­кой, на­зы­вае­мые «уша­ми Ама­на» или «ко­шель­ка­ми Ама­на», да­рить сла­до­сти, обиль­но пить ви­но, да­вать день­ги ну­ж­даю­щим­ся, ра­зыг­ры­вать пред­став­ле­ния на сю­же­ты Кни­ги Эс­тер.

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