ПУНУК
ПУНУК - археологическая культура второго тысячелетия в прибрежных районах от устья реки Колыма до юга Чукотского полуострова, а также на большей части побережья современного американского штата Аляска.
Открыта американским археологом Г.Б. Коллинзом в конце 1920-х годов на островах Пунук. Входит в круг арктических приморских культур (Бирнирк, Туле), сложившихся на основе древнеберингоморской культуры.
Поселения на пологом берегу у источников пресной воды. Дома-валькары отапливались и освещались жировыми фитильными лампами. На открытых очагах готовилась пища и обжигались глиняные сосуды. Трупоположения вытянуты на спине в грунтовых ямах выше вечной мерзлоты (40- 50 см). Наконечники гарпунов в основном крупнее, чем гарпунные наконечники древнеберингоморской культуры, и чаще снабжались закрытой втулкой для колка. Гравировочный орнамент стал более схематичным и упрощённым, преобладают небольшие циркульные круги и точки, исчезает инкрустация. Мелкая антропо- и зооморфная костяная пластика. Для мелких орудий главным образом использовали привозное железо. Морской арктический зверобойный промысел дополняли рыболовство и охота. Носители Пумпянский - предки эскимосов.