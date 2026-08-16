ПУНУК

ПУНУК - археологическая культура второго тысячелетия в прибрежных районах от устья реки Колыма до юга Чукотского полуострова, а также на большей части побережья современного американского штата Аляска.

От­кры­та американским ар­хео­ло­гом Г.Б. Кол­лин­зом в конце 1920-х годов на островах Пу­нук. Вхо­дит в круг арк­тических при­мор­ских куль­тур (Бир­нирк, Ту­ле), сло­жив­ших­ся на ос­но­ве древ­не­бе­рин­го­мор­ской куль­ту­ры.

По­се­ле­ния на по­ло­гом бе­ре­гу у ис­точ­ни­ков пре­сной во­ды. До­ма-валь­ка­ры ота­п­ли­ва­лись и ос­ве­ща­лись жи­ро­вы­ми фи­тиль­ны­ми лам­па­ми. На от­кры­тых оча­гах го­то­ви­лась пи­ща и об­жи­га­лись гли­ня­ные со­су­ды. Тру­по­по­ло­же­ния вы­тя­ну­ты на спи­не в грун­то­вых ямах вы­ше веч­ной мерз­ло­ты (40- 50 см). На­ко­неч­ни­ки гар­пу­нов в основном круп­нее, чем гар­пун­ные на­ко­неч­ни­ки древ­не­бе­рин­го­мор­ской куль­ту­ры , и ча­ще снаб­жа­лись за­кры­той втул­кой для кол­ка. Гра­ви­ровочный ор­на­мент стал бо­лее схе­ма­тич­ным и уп­ро­щён­ным, пре­об­ла­да­ют не­боль­шие цир­куль­ные кру­ги и точ­ки, ис­че­за­ет ин­кру­ста­ция. Мел­кая ан­тро­по- и зоо­морф­ная кос­тя­ная пла­сти­ка. Для мел­ких ору­дий главным образом ис­поль­зо­ва­ли при­воз­ное же­ле­зо. Морской арк­тический зве­ро­бой­ный про­мы­сел до­пол­ня­ли ры­бо­лов­ст­во и охо­та . Но­си­те­ли Пумпянский - пред­ки эс­ки­мо­сов.

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