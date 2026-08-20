ПУНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПУНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский историк и теоретик искусства, художественный критик.

Ро­дил­ся в се­мье во­енного вра­ча. Гражданский муж А.А. Ах­ма­то­вой (1923-1938 годы). Учил­ся в Санкт-Пе­тербургском университете (1907-1914 годы) на юри­дическом, за­тем ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультетах (у Д.В. Ай­на­ло­ва и другие). Со­труд­ник жур­на­лов «Се­вер­ные за­пис­ки» и «Апол­лон» (1913-1916 годы), Русского му­зея (1913-1934 годы; в 1927 году воз­гла­вил в Русском му­зее от­де­ле­ние но­вей­ших те­че­ний в искусстве). По­сле 1917 года ра­бо­тал так­же в ИЗО (от­де­ле изо­бра­зительных ис­кусств) Нар­ком­про­са (1918-1919 годы), Все­российской кол­ле­гии по де­лам ис­кусств, в журнале «Изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во» и так далее.

Один из ос­но­ва­те­лей Му­зея ху­дожественной куль­ту­ры в Пет­ро­гра­де (1921 год), заместитель ди­рек­то­ра Ин­сти­ту­та ху­до­же­ст­вен­ной куль­ту­ры (Гин­хук; 1921-1926 годы), на­учный со­труд­ник Государственного института ис­то­рии ис­кусств (1922-1931 годы). Один из ве­ду­щих апо­ло­ге­тов русского аван­гар­диз­ма, ав­тор свыше 200 книг и ста­тей о рус­ском (в том числе но­вей­шем) и за­ру­беж­ном искусстве. Пре­пода­вал в ИЖСА (1932-1935 годы, 1941-1946 годы; профессор), ЛГУ (1944-1949 год; профессор) и вузах.

Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся ре­прес­си­ям. Был аре­сто­ван по де­лу «Пет­ро­град­ской бое­вой ор­га­ни­за­ции» в 1921 году. По об­ви­не­нию в тер­ро­ри­стической дея­тель­но­сти аре­сто­ван 24 октября 1935 года (вме­сте с Л.Н. Гу­ми­лё­вым и груп­пой сту­ден­тов; аре­сто­ван­ные ос­во­бо­ж­де­ны по­сле об­ра­ще­ния Ах­ма­то­вой к И.В. Ста­ли­ну ), за­тем 26 августа 1949 года; при­го­во­рён к 10 го­дам ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рей.

Умер в ла­гер­ной боль­ни­це. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1957.

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