ПУНИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ

Войны между Римом и Карфагеном (словом poeni римляне называли карфагенян) за господство в западном Средиземноморье.

До открытого столкновения интересов римляне и карфагеняне несколько раз заключали торговые договоры (известно о соглашениях 509 и 348 гг. до н. э.), а в 279 г. до н. э. заключили союзный договор, направленный против Пирра. Поводом для первой войны (264-241 гг. до н. э.) послужило решение римлян откликнуться на просьбу наемников-мамертинцев, захвативших город Мессана, оказать им помощь в борьбе с Сиракузами. В ходе этой войны римляне создали флот и одержали первые морские победы над карфагенянами. В 256 г. до н. э. последовала Африканская экспедиция, в ходе которой поначалу римлянам сопутствовал успех, но затем из-за решения ослабить экспедиционный корпус, римская армия под командованием консула М. Атилия Регула была разбита, а сам консул пленен. После этой катастрофы римляне ограничились боевыми действиями на Сицилии, и война долгое время шла с переменным успехом, истощая обе стороны. В 241 г. до н. э. после решающего сражения при Эгатских островах карфагеняне были вынуждены заключить мир, передав римлянам все свои владения на Сицилии и согласившись на уплату огромной контрибуции.

Во Второй Пунической войне (218-201 до н. э.) войну вели уже не только Рим и Карфаген, но и их союзники: в разное время на стороне Рима воевали Сиракузы, Нумидия, Этолийский союз и Пергам, на стороне Карфагена — Македония, Нумидия , Сиракузы и Ахейский союз. Официальным поводом к войне послужила осада и взятие испанского города Сагунта (союзника Рима) карфагенским полководцем Ганнибалом . На первом этапе войны (вплоть до 216 г. до н. э.) инициативой безраздельно владел Ганнибал, который, перейдя Альпы, навязал римлянам войну на территории Италии, и уничтожил несколько римских армий в сражениях при Треббии, Тразименском озере и Каннах. Однако это не привело к полному распаду римско-италийского союза, на который рассчитывал Ганнибал, а активные действия римлян на других театрах военных действий (Испания, Сицилия) привели к перелому в ходе войны. Высадка римлян в Африке вынудил Карфаген отозвать Ганнибала из Италии. Последним сражением войны стала битва при Заме (202 г. до н. э.) на территории Африки, после которой Карфаген запросил мира. В результате войны Карфаген потерял все свои владения за пределами Африки, Рим же стал сильнейшим государством западного Средиземноморья.

Третья Пуническая война (149-146 гг. до н. э.) - последняя из Пунических войн. Формальным поводом послужил вооруженный отпор, который карфагеняне оказали нумидийскому царю Масиниссе во время одного из набегов на карфагенскую территорию. После длительной осады город, взятый римским полководцем Сципионом Эмилианом , был полностью разрушен по решению римского сената.

Иллюстрация :

Бюст Ганнибала.

Автор статьи: А.В. Васильев