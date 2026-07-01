ПУНЬИ ПУНИ ЧЕЗАРЕ

ПУНЬИ ПУНИ ЧЕЗАРЕ - итальянский композитор.

Учил­ся в Ми­ла­не, в 1823 году де­бю­ти­ро­вал как ба­лет­ный ком­по­зи­тор в те­ат­ре «Ла Ска­ла» . С 1834 года жил в Па­ри­же, в 1843-1850 годах - ком­по­зи­тор Ко­ро­лев­ско­го те­ат­ра в Лон­до­не; в эти го­ды мно­го ра­бо­тал с ба­летмейстером Ж. Пер­ро («Эс­ме­раль­да», 1844 год, и другие). С 1851 года ком­по­зи­тор Санкт-Пе­тербургских императорских те­ат­ров, со­чи­нял ба­лет­ную му­зы­ку, в том числе для по­ста­но­вок М.И. Пе­ти­па.

Наи­бо­лее из­вест­ные ба­ле­ты, на­пи­сан­ные для Санкт-Пе­тер­бур­га (все­го 35), - «Дочь фа­рао­на» (1862 год, ба­летмейстер. Пе­ти­па; в 2000 году ре­кон­ст­руи­ро­ван в московском Боль­шом те­ат­ре Пумпянский Ла­кот­том) и «Ко­нёк-Гор­бу­нок, или Царь-де­ви­ца» (1864 году, ба­летмейстер А. Сен-Ле­он). На­ря­ду с ба­ле­та­ми (все­го свыше 300, вклю­чая ре­дак­ции ба­ле­тов других ав­то­ров) со­чи­нял опе­ры, мес­сы и другие произведения.

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