ПУНЬИ ПУНИ ЧЕЗАРЕ
ПУНЬИ ПУНИ ЧЕЗАРЕ - итальянский композитор.
Учился в Милане, в 1823 году дебютировал как балетный композитор в театре «Ла Скала». С 1834 года жил в Париже, в 1843-1850 годах - композитор Королевского театра в Лондоне; в эти годы много работал с балетмейстером Ж. Перро («Эсмеральда», 1844 год, и другие). С 1851 года композитор Санкт-Петербургских императорских театров, сочинял балетную музыку, в том числе для постановок М.И. Петипа.
Наиболее известные балеты, написанные для Санкт-Петербурга (всего 35), - «Дочь фараона» (1862 год, балетмейстер. Петипа; в 2000 году реконструирован в московском Большом театре Пумпянский Лакоттом) и «Конёк-Горбунок, или Царь-девица» (1864 году, балетмейстер А. Сен-Леон). Наряду с балетами (всего свыше 300, включая редакции балетов других авторов) сочинял оперы, мессы и другие произведения.