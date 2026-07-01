ПУМПЯНСКИЙ ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПУМПЯНСКИЙ ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский литературовед.

Окон­чил Первую ви­лен­скую гим­на­зию (1910 год). В 1912-1916 годах учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета; не окон­чил, по­сту­пил на во­енную служ­бу.

По­сле де­мо­би­ли­за­ции (1918 год) пре­по­да­вал в Не­ве­ле. Уча­ст­ник не­вель­ско­го фи­лоссофского круж­ка (вме­сте с М.М. Ба­х­ти­ным и М.И. Ка­га­ном); ис­пы­тал зна­чительное влия­ние сим­во­лиз­ма.

В 1919 году пе­ре­ехал в Ви­тебск, в 1920 году в Пет­ро­град. Пре­по­да­вал, чи­тал пуб­лич­ные лек­ции; уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Воль­ной фи­лософской ас­со­циа­ции (Воль­фи­лы). В 1927 году Пумпянский, ра­нее не­га­тив­но от­но­сив­ший­ся к но­во­му по­ли­тическому ре­жи­му, пе­ре­шёл на марк­си­ст­ские со­цио­ло­гические по­зи­ции. В 1928 году под­верг­нут не­про­дол­жительному аре­сту по де­лу ре­лигиозно-фи­лософского круж­ка А.А. Мей­е­ра «Вос­кре­се­нье». По­сле 1932 года ото­шёл от со­цио­ло­гиз­ма; профессор Ле­нинградской кон­сер­ва­то­рии (с 1934 года), ЛГУ (с 1936 года); со­труд­ни­чал в сек­то­ре по изу­че­нию русской литературы XVIII века ИРЛИ РАН.

Ав­тор книги «Дос­то­ев­ский и ан­тич­ность» (1922 год); ра­бот о А.Д. Кан­те­ми­ре, В.К. Тре­диа­ков­ском, М.В. Ло­мо­но­со­ве, А.С. Пуш­ки­не , Н.В. Го­го­ле , М.Ю. Лер­мон­то­ве, Ф.И. Тют­че­ве, И.С. Тур­ге­не­ве, о западно-ев­ропейской и американской литературе XX века; отдельных раз­де­лов в ака­де­мических ис­то­ри­ях русской и немецкой ли­те­ра­тур.

Ин­те­рес к изу­че­нию литературных тра­ди­ций и влия­ний, к во­про­сам жан­ра и сти­ля, от­ли­чав­ший ис­сле­до­ва­ния Пумпянского, со­че­тал­ся с глу­бо­кой но­виз­ной вы­во­дов. По­ла­гая, что «вся­кое сло­во объ­яс­ни­мо ис­то­ри­ей быв­шей по­эзии», раз­ра­бо­тал ори­ги­наль­ную кон­цеп­цию ис­то­рии русской литературы как ре­зуль­та­та ре­цеп­ции ан­тич­но­сти. Зна­чительную часть на­участь на­сле­дия Пумпянского не опуб­ли­ко­ва­на.

Отдельные чер­ты лич­но­сти Пумпянского на­шли от­ра­же­ние в об­раз­ах Теп­тёл­ки­на в ро­ма­не К.К. Ва­ги­но­ва «Коз­ли­ная песнь» (1928 год) и Пу­поч­ки в ро­ма­не А.Ф. Ло­се­ва «Жен­щи­на-мыс­ли­тель» (создан в 1933-1934 годах, опубликован в 1993 году).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)