ПУМПЯНСКИЙ ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ
ПУМПЯНСКИЙ ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский литературовед.
Окончил Первую виленскую гимназию (1910 год). В 1912-1916 годах учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета; не окончил, поступил на военную службу.
После демобилизации (1918 год) преподавал в Невеле. Участник невельского филоссофского кружка (вместе с М.М. Бахтиным и М.И. Каганом); испытал значительное влияние символизма.
В 1919 году переехал в Витебск, в 1920 году в Петроград. Преподавал, читал публичные лекции; участвовал в деятельности Вольной философской ассоциации (Вольфилы). В 1927 году Пумпянский, ранее негативно относившийся к новому политическому режиму, перешёл на марксистские социологические позиции. В 1928 году подвергнут непродолжительному аресту по делу религиозно-философского кружка А.А. Мейера «Воскресенье». После 1932 года отошёл от социологизма; профессор Ленинградской консерватории (с 1934 года), ЛГУ (с 1936 года); сотрудничал в секторе по изучению русской литературы XVIII века ИРЛИ РАН.
Автор книги «Достоевский и античность» (1922 год); работ о А.Д. Кантемире, В.К. Тредиаковском, М.В. Ломоносове, А.С. Пушкине, Н.В. Гоголе, М.Ю. Лермонтове, Ф.И. Тютчеве, И.С. Тургеневе, о западно-европейской и американской литературе XX века; отдельных разделов в академических историях русской и немецкой литератур.
Интерес к изучению литературных традиций и влияний, к вопросам жанра и стиля, отличавший исследования Пумпянского, сочетался с глубокой новизной выводов. Полагая, что «всякое слово объяснимо историей бывшей поэзии», разработал оригинальную концепцию истории русской литературы как результата рецепции античности. Значительную часть научасть наследия Пумпянского не опубликована.
Отдельные черты личности Пумпянского нашли отражение в образах Тептёлкина в романе К.К. Вагинова «Козлиная песнь» (1928 год) и Пупочки в романе А.Ф. Лосева «Женщина-мыслитель» (создан в 1933-1934 годах, опубликован в 1993 году).