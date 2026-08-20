ПУЛТУСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1806 ГОДА

ПУЛТУСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1806 ГОДА - сражение между русскими и французскими войсками 14 декабря в районе городе Пултуск во время Русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов.

По­сле раз­гро­ма прусской ар­мии в Йе­на-Ау­эр­штедт­ском сра­же­нии 1806 года На­по­ле­он I позд­ней осе­нью 1806 года вторг­ся в Поль­шу, за­нял Вар­ша­ву и пе­ре­пра­вы че­рез реку Вис­ла. Русская ар­мия (3 кор­пу­са) в это вре­мя за­кан­чи­ва­ла со­сре­до­то­че­ние к вос­то­ку от Вис­лы, в райо­не Пул­туск, Ост­ро­лен­ка, Брест-Ли­товск. Оши­боч­но счи­тая, что основная груп­пи­ров­ка русских войск на­хо­дит­ся в рай­оне Го­лы­ми­на (се­ве­ро-за­пад­нее Пул­ту­ска), На­по­ле­он на­пра­вил ту­да свои главные си­лы, а на Пул­туск - кор­пус мар­ша­ла Ж. Лан­на (20 тысяч человек, 120 ору­дий) в це­лях за­хва­та пе­ре­прав и вы­хо­да в тыл русской ар­мии. 14 (26) декабря кор­пус Лан­на на­толк­нул­ся на кор­пус генерала от кавалерии Л.Л. Бен­ниг­се­на (около 40 тысяч человек, 200 ору­дий), ко­то­рый 13 (25) декабря за­нял по­зи­ции на пра­вом бе­ре­гу реке На­рев. Упор­ные ата­ки фран­цу­зов, под­дер­жан­ных при­быв­шей ди­ви­зи­ей (7 тысяч человек) из со­ста­ва кор­пу­са мар­ша­ла Л. Да­ву , бы­ли от­ра­же­ны, а за­тем руссские вой­ска от­бро­си­ли про­тив­ни­ка от Пул­ту­ска.

В ре­зуль­та­те Пулсутского сражения был со­рван план На­по­ле­о­на от­ре­зать русскую ар­мию от пе­ре­прав на реке На­рев и вый­ти ей в тыл. По­те­ри рус­ских со­ста­ви­ли 3,5 тысяч человек, фран­цу­зов (по их яв­но за­ни­жен­ным дан­ным) - 2,2 тысяч человек, в том числе 700 человек плен­ны­ми.

Ут­ром 15 (27) декабря вви­ду уг­ро­зы уда­ра главных сил на­по­ле­о­нов­ской ар­мии Бен­ниг­сен ото­шёл на Ост­ро­лен­ку.

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