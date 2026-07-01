ПУЛА
Город на западе Хорватии, в Истрийской жупании.
Нас. 56,9 тыс. чел. (2013). Расположена на побережье Адриатического м., близ юж. оконечности п-ова Истрия. Узел автомобильных дорог; ж.-д. станция. Мор. порт. Междунар. аэропорт.
Согласно археологическим данным, иллирийское поселение на месте совр. П. существовало с 10 в. до н.э. Позднее здесь основана греч. колония. В 177 до н.э. завоёвана римлянами, получила статус рим. колонии под назв. Пиетас-Юлия- Пола (Pietas Iulia Pola); пережила период расцвета, одна из гл. баз рим. флота. В кон. 5 в. н.э. захвачена остготами, в 6 в. отвоёвана имп. Юстинианом I и включена в состав Византии. В 1150– 1797 под властью Венецианской республики, затем в составе Австр. империи (в 1809–14 входила в вассальные от Франции Иллирийские провинции), с 1867 – Австро-Венгрии. К кон. 19 в. гл. база австро-венг. флота. По окончании 1-й мировой войны в соответствии с положениями Сен-Жерменского мирного договора 1919 и Рапалльского договора 1920 отошла к Италии. В 1943 оккупирована герм. войсками, в 1945 освобождена Нар.-освободит. армией Югославии. С 1947 в Югославии, с 1991 в Республике Хорватия.
Центр. часть города сохранила античную планировку с узкими улицами, расположенными вокруг холма с венецианской крепостью (1631–33, франц. инж. А. де Виль; с 1961 Историч. музей Истрии). Сохранились фрагменты гор. стен (1 в. до н.э. – 2 в. н.э.) с воротами (Геркулеса, сер. 1 в. до н.э.; семьи Сергиев, ок. 27 до н.э.; Гемина, сер. 2 в. н.э.), храм Августа на пл. Форум (нач. 1 в. н.э.), руины двух театров 1 и 2 вв. н.э., вилл с мозаичными полами (2–3 вв.). За гор. стенами – рим. арена с 3-ярусными стенами (1 в.; на 20 тыс. зрителей). Среди ср.-век. построек: собор Вознесения Девы Марии (5–6 вв., перестроен в 10 и 15 вв.; колокольня и фасад – нач. 18 в.), бенедиктинская часовня Св. Марии Формозы (сер. 6 в.; мозаики 6 в., росписи 15 в.), ц. Богородицы (кон. 6 в.; фасад ок. 1200; с 1583 православная ц. Свт. Николая), Ратуша (1296; на фундаменте рим. храма Юноны; перестроена в 15 и 17 вв.), готич. францисканский монастырь (13–14 вв.). Австр. форты последней трети 19 в., неороманская ц. Девы Марии на Море (1891–98). К северо-западу от центра – о-ва Бриони (с 1983 нац. парк); на о. Бриони-Гранде (Большой Бриун) – руины базилики Богоматери (5–6 вв.), ц. Св. Германа (15 в.), крепость (нач. 16 в.), т.н. Белая вилла (летняя резиденция И. Тито в 1947–79). Археологич. музей (1930, в здании 1890).
Основа гор. экономики – сфера услуг, гл. обр. туристич. бизнес и транспортные услуги. Развит культурно-познават., пляжный, круизный и экологич. (на о-вах Бриони) туризм. Ведущие отрасли пром-сти: судостроение и судоремонт, цементная и пищевкусовая (рыбная и винодельческая). Произ-во изделий из стекла. Стройиндустрия.
Автор статьи: П.С. Павлинов (архитектура).