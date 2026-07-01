ПУЛА

Город на западе Хорватии, в Истрийской жупании.

Нас. 56,9 тыс. чел. (2013). Рас­по­ло­же­на на по­бе­ре­жье Ад­риа­ти­че­ско­го м., близ юж. око­неч­но­сти п-ова Ис­т­рия. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог; ж.-д. стан­ция. Мор. порт. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт.

Со­глас­но ар­хео­ло­гическим дан­ным, ил­ли­рий­ское по­се­ле­ние на мес­те совр. П. су­ще­ст­во­ва­ло с 10 в. до н.э. Позд­нее здесь ос­но­ва­на греч. ко­ло­ния. В 177 до н.э. за­воё­ва­на рим­ля­на­ми, по­лу­чи­ла ста­тус рим. ко­ло­нии под назв. Пие­тас-Юлия- По­ла (Pietas Iulia Pola); пе­ре­жи­ла пе­ри­од рас­цве­та, од­на из гл. баз рим. фло­та. В кон. 5 в. н.э. за­хва­че­на ост­го­та­ми, в 6 в. от­воё­ва­на имп. Юс­ти­ниа­ном I и вклю­че­на в со­став Ви­зан­тии. В 1150– 1797 под вла­стью Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки, за­тем в со­ста­ве Австр. им­пе­рии (в 1809–14 вхо­ди­ла в вас­саль­ные от Фран­ции Ил­ли­рий­ские про­вин­ции), с 1867 – Ав­ст­ро-Венг­рии. К кон. 19 в. гл. ба­за ав­ст­ро-венг. фло­та. По окон­ча­нии 1-й ми­ро­вой вой­ны в со­от­вет­ст­вии с по­ло­же­ния­ми Сен-Жер­мен­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 и Ра­палль­ско­го до­го­во­ра 1920 ото­шла к Ита­лии. В 1943 ок­ку­пи­ро­ва­на герм. вой­ска­ми, в 1945 ос­во­бо­ж­де­на Нар.-ос­во­бо­дит. ар­ми­ей Юго­сла­вии. С 1947 в Юго­сла­вии, с 1991 в Рес­пуб­ли­ке Хор­ва­тия.

Центр. часть го­ро­да со­хра­ни­ла ан­тич­ную пла­ни­ров­ку с уз­ки­ми ули­ца­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми во­круг хол­ма с ве­не­ци­ан­ской кре­по­стью (1631–33, франц. инж. А. де Виль; с 1961 Ис­то­рич. му­зей Ис­т­рии). Со­хра­ни­лись фраг­мен­ты гор. стен (1 в. до н.э. – 2 в. н.э.) с во­ро­та­ми (Гер­ку­ле­са, сер. 1 в. до н.э.; се­мьи Сер­ги­ев, ок. 27 до н.э.; Ге­ми­на, сер. 2 в. н.э.), храм Ав­гу­ста на пл. Фо­рум (нач. 1 в. н.э.), руи­ны двух те­ат­ров 1 и 2 вв. н.э., вилл с мо­за­ич­ны­ми по­ла­ми (2–3 вв.). За гор. сте­на­ми – рим. аре­на с 3-ярус­ны­ми сте­на­ми (1 в.; на 20 тыс. зри­те­лей). Сре­ди ср.-век. по­ст­ро­ек: со­бор Воз­не­се­ния Де­вы Ма­рии (5–6 вв., пе­ре­стро­ен в 10 и 15 вв.; ко­ло­коль­ня и фа­сад – нач. 18 в.), бе­не­дик­тин­ская ча­сов­ня Св. Ма­рии Фор­мо­зы (сер. 6 в.; мо­заи­ки 6 в., рос­пи­си 15 в.), ц. Бо­го­ро­ди­цы (кон. 6 в.; фа­сад ок. 1200; с 1583 пра­во­слав­ная ц. Свт. Ни­ко­лая), Ра­ту­ша (1296; на фун­да­мен­те рим. хра­ма Юно­ны; пе­ре­строе­на в 15 и 17 вв.), го­тич. фран­цис­кан­ский мо­на­стырь (13–14 вв.). Австр. фор­ты по­след­ней тре­ти 19 в., нео­ро­ман­ская ц. Де­вы Ма­рии на Мо­ре (1891–98). К се­ве­ро-за­па­ду от цен­тра – о-ва Брио­ни (с 1983 нац. парк); на о. Брио­ни-Гран­де (Боль­шой Бри­ун) – руи­ны ба­зи­ли­ки Бо­го­ма­те­ри (5–6 вв.), ц. Св. Гер­ма­на (15 в.), кре­пость (нач. 16 в.), т.н. Бе­лая вил­ла (лет­няя ре­зи­ден­ция И. Ти­то в 1947–79). Ар­хео­ло­гич. му­зей (1930, в зда­нии 1890).

Ос­но­ва гор. эко­но­ми­ки – сфе­ра ус­луг, гл. обр. ту­ри­стич. биз­нес и транс­порт­ные ус­лу­ги. Раз­вит куль­тур­но-по­зна­ват., пляж­ный, кру­из­ный и эко­ло­гич. (на о-вах Брио­ни) ту­ризм. Ве­ду­щие от­рас­ли пром-сти: су­до­строе­ние и су­до­ре­монт, це­мент­ная и пи­ще­вку­со­вая (рыб­ная и ви­но­дель­че­ская). Про­из-во из­де­лий из стек­ла. Строй­ин­ду­ст­рия.

Автор статьи: П.С. Пав­ли­нов (архитектура).

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