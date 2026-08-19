ПУГАЧЁВА ВОССТАНИЕ 1773‒1775 (Крестьянская война, Пугачёвский бунт, Пугачёвщина)
Антиправительственное выступление в Российской империи.
Вызвано недовольством яицких казаков, окончательно утративших к 1770-м гг. свои привилегии, усилением повинностей, распространением помещичьего землевладения и потерей земли башк. населением, увеличением масштаба рекрутской повинности в связи с рус.-тур. войной 1768–74, сопротивлением христианизации поволжских народов. Казаки неоднократно бунтовали, последний раз в 1772.
Предводитель – Е.И. Пугачёв [действовал совм. с так называемыми Тайным советом (Секретной думой) и Воен. коллегией]. 17(28).9.1773 он якобы от имени имп. Петра III в Бударинском форпосте (ныне с. Бударино Акжаикского р-на Западно-Казахстанской обл., Казахстан) обнародовал «указ», в котором объявил о пожаловании старинными казачьими вольностями и привилегиями яицких казаков, а также татар и калмыков, служивших в Яицком войске. В дальнейшем всем участникам восстания обещал «вечную вольность, реки, леса, все выгоды … чины и честь» и др.
П.в. охватило Оренбургскую, Казанскую, Нижегородскую, Астраханскую и Сибирскую губернии. В нём участвовало св. 100 тыс. чел. – помимо яицких и оренбургских казаков, также горнозаводские и частновладельческие крестьяне, башкиры, мишари и др. поволжские народы. Воен. силы состояли из Гл. повстанческого войска (до 25 тыс. чел.) во главе с Пугачёвым и ряда мобильных вооруж. формирований [каждое по неск. тысяч чел.; возглавлялись Салаватом Юлаевым, казаком И.Н. Зарубиным (Чикой), отставным капралом И.Н. Белобородовым и др.]. Везде, где побеждали восставшие, Пугачёв оставлял отд. отряды, назначал «главных командиров», казнил сохранявших верность имп. Екатерине II офицеров (часто с членами их семей) и казаков, священнослужителей и др. лиц.
В окт. 1773 Гл. повстанческое войско осадило Оренбург, в ноябре разгромило двигавшиеся на помощь осаждённому городу авангард экспедиционного корпуса (ок. 1,7 тыс. чел.) под команд. ген.-м. В.А. Кара и отряд (1,2 тыс. чел.) полк. П.М. Чернышёва. В кон. 1773 – нач. 1774 мобильные отряды восставших овладели Осой, Самарой, Ставрополем (ныне Тольятти), Красноуфимском, блокировали Уфу, Мензелинск, Кунгур и др. В 1774 войска под команд. ген.-аншефа А.И. Бибикова (св. 6 тыс. чел.), направленные на подавление П.в., нанесли ряд поражений повстанцам, в частности 22 марта (2 апр.) близ Татищевой крепости (ныне с. Татищево Переволоцкого р-на Оренбургской обл.; на следующий день восставшими была снята осада Оренбурга), 24 марта (4 апр.) близ Уфы и 1(12) апр. близ Сакмарского городка, около Оренбурга. В плен были взяты видные соратники Пугачёва, в т.ч. И.Н. Зарубин (Чика), И.Я. Почиталин, М.Д. Горшков, М.Г. Шигаев. Однако собранное вскоре Пугачёвым новое войско в мае заняло Магнитную (ныне Магнитогорск), Карагайскую, Троицкую (ныне Троицк) и др. крепости. В мае/июне – июне деташемент (отряд) под команд. подполк. И.И. Михельсона вытеснил осн. силы Пугачёва из Оренбургской губ. в Казанскую. 12(23) июля восставшие штурмовали Казань, заняли б.ч. города (кроме кремля, где находился гор. гарнизон), но вечером того же дня и затем 15(26) июля были разбиты Михельсоном. Лишившись артиллерии и понеся значит. потери, Пугачёв и его сторонники (ок. 500 чел.), которые рассчитывали на поддержку донских казаков, направились на юг по Волге. На их сторону с 20(31) июля до 17(28) авг. перешло население Курмыша (ныне село Пильнинского р-на Нижегородской обл.), Алатыря, Саранска, Пензы, Петровска, Дмитриевска (ныне Камышин), Дубовки; Саратов был взят с боем. «Именными указами» [от 28 июля (8 авг.) и 31 июля (11 авг.)] Пугачёв объявлял об отмене крепостного права, рекрутской повинности, подушной подати и всех налогов, о наделении крестьян землёй и угодьями «без покупки и без оброку», разрешал креститься двумя перстами. В Нижегородской, Казанской и Астраханской губерниях вспыхнули многочисл. крестьянские мятежи. 21 авг. (1 сент.) участники П.в. неудачно штурмовали Царицын, а 25 авг. (5 сент.) их 10-тысячное войско было разгромлено полк. И.И. Михельсоном в сражении близ Солениковой ватаги (ныне близ с. Солодники Черноярского р-на Астраханской обл.). С небольшим отрядом Пугачёв бежал. В сентябре своими быв. сторонниками сдан властям и доставлен в Яицкий городок. Однако восстание продолжилось в Оренбургской губ. (отряды Базаргула Юнаева, Юламана Кушаева и Салавата Юлаева ликвидированы к кон. 1774). К лету 1775 оно окончательно подавлено силами частей рос. армии во главе с гр. П.И. Паниным, переброшенных с Дунайского фронта после окончания рус.-тур. войны 1768–74.
В 1774–75 под следствием находилось св. 10 тыс. чел., из них ок. 1,1 тыс. чел. подвергнуты разл. наказаниям, в т.ч. 34 казнены, 178 сосланы на каторгу, 86 определены в солдаты. Указом Сената от 15(26).1.1775 р. Яик переименована в р. Урал, Яицкий городок – в Уральск, Верхнеяицкая крепость – в Верхнеуральскую (ныне Верхнеуральск), а Яицкое казачье войско – в Уральское.
Исторические источники:
Пугачевщина: [Сб. документов]. М.; Л., 1926–1931. Т. 1–3;
Крестьянская война 1773–1775 гг. в России: Документы из собрания Государственного исторического музея. М., 1973;
Документы ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773–1774 гг. М., 1975;
Крестьянская война 1773–1775 гг. на территории Башкирии: Сб. документов. Уфа, 1975.