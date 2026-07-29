ПУДОВКИН ВСЕВОЛОД ИЛЛАРИОНОВИЧ

Детство

Всеволод Илларионович родился 28 февраля 1893 г. в г. Пензе в крестьянской семье. Спустя четыре года семья переехала в столицу. Отец Всеволода, Илларион Епифанович, трудился приказчиком и коммивояжером. Мать, Елизавета Александровна Пудовкина (Шилкина), была домохозяйкой.

Школьные годы В.И. Пудовкина связаны с шестой московской гимназией. Увлечения будущего режиссера в этот период были весьма разнообразны: с одной стороны, его привлекали астрономия, физика, математика, химия, с другой – живопись, игра на скрипке, сочинительство пьес.

Пудовкин и Первая мировая война

Несмотря на желание родителей видеть сына врачом, Всеволод поступил на отделение естественных наук физико-математического факультета Московского университета. Однако закончить его не успел ввиду начала Первой мировой войны. В 1914 г. Всеволод добровольцем ушел на фронт, служил в артиллерии. Во время одного из сражений на Мазурских болотах В.И. Пудовкин получил ранение руки и в январе 1915 г. оказался в плену. Во время своего пребывания в лагере под Килем в Померании работал химиком. В.И. Пудовкину удалось бежать из лагеря, но вернулся он уже в Советскую Россию.

Трудовая деятельность в советские годы

По возвращении в столицу В.И. Пудовкин работал делопроизводителем в военкомате. Спустя время он приступил к работе химика на московском заводе «Фосген-1».

1920 год стал поворотным для Всеволода Илларионовича. Он стал слушателем Первой государственной школы кинематографии при Всероссийском фотокиноотделе Народного комиссариата просвещения. Сначала В.И. Пудовкин изучал основы профессии в классе известного режиссера, актера, сценариста В.Р. Гардина, затем перевелся в мастерскую Л.В. Кулешова.

Начало творческой деятельности Всеволода Илларионовича связано с актерским искусством. Он снимался в кино с 1920 г. Стал сорежиссером картины В.Р. Гардина «Серп и молот» (1921), в которой сам же и снялся. Совместно с В.Р. Гардиным Всеволод поставил пропагандистский фильм «Голод. Голод. Голод» (1921). Его перу принадлежит сценарий ленты «Слесарь и канцлер» (1923). В 1926 г. В.И. Пудовкин снял научно-популярный фильм «Поведение человека» («Механика головного мозга»), который получил высокую оценку Рокфеллеровского института в США.

Вершина творчества Всеволода Илларионовича – серия фильмов второй половины 1920-х гг.: «Мать» (1926), «Конец Санкт-Петербурга» (1927) и «Потомок Чингис-хана» (1928), ставшие трилогией о революционных переменах начала XX столетия.

В 1930 – 1940-е гг. кинорежиссер снял такие кинокартины, как «Простой случай» (1932), «Дезертир» (1933), «Победа» (1938, сорежиссер М.И. Доллер), «Суворов» (1941, сорежиссер М.И. Доллер), «Адмирал Нахимов» (1947), «Жуковский» (1950) и другие. За фильмы «Победа», «Суворов», «Адмирал Нахимов» Всеволод Илларионович получил три Сталинских премии. Кинолента «Жуковский» получила приз Карловарского кинофестиваля и Сталинскую премию.

В 1944 г. В.И. Пудовкин был избран президентом киносекции ВОКС, осуществлявшей практически все международные связи советской кинематографии по общественной и творческой линии.

Семья

Всеволод Илларионович в 1924 г. женился на актрисе Анне Николаевне Земцовой (сценический псевдоним Анна Ли).

Последние годы жизни

Находясь в июне 1953 г. на отдыхе в Доме творчества Дубулты под Ригой, В.И. Пудовкин заболел гриппом. Немного выздоровев, он пошел играть в теннис. В ту же ночь Всеволод Илларионович получил микроинфаркт. После некоторого улучшения он решил встать, но это привело к обширному инфаркту сердца, потом инфаркту легкого. 30 июня 1953 г. В.И. Пудовкин скончался. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.