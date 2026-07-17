ПУЧКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Родился 08.02.1930, г. Харбин. Окончил Харбинский политехнический институт в 1951 г. и МГУ в 1961 г.

В 1964 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме "Формирование современного этнического состава населения Центральной и Южной Меланезии"

Докторская диссертация : Этническая ситуация в Океании. Основные проблемы (1977).

Профессор (1979). Был руководителем центра по изучению религий и этноконфессиональному картографированию Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо–Маклая РАН.

Работал профессором историко-филологического факультета Российского университета дружбы народов, профессором кафедры мировой культуры Московского государственного лингвистического университета.

Сочинения: Пучков П.И. Численность и расселение народов мира (1962)

Пучков П.И. "Население Океании" (1967)

Пучков П.И. "Формирование населения Меланезии"(1968).

Пучков П.И. "Современная география религий"/ П. И.

Пучков ; Академия наук СССР. — М. : Наука, 1975. — 182, с. — (Научно-атеистическая серия).

Пучков П.И. "Этническая ситуация в Океании" (1983)

Пучков П.И. "Этническое развитие Австралии" (1987).

Пучков П.И., Казьмина О.Е. "Основы этнодемографии" (1994)

Пучков П.И. "Религии современного мира" (1998).

Пучков П.И., Казьмина О.Е. Религиозные организации современного мира. — М.: Издательство Московского университета, 2010. — 368 с.