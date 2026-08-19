ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ СЦИПИОН АФРИКАНСКИЙ СТАРШИЙ, (лат. Publius Cornelius Scipio Africanus Maior)

Римский политический деятель и полководец, происходил из знатного патрицианского рода Корнелиев.

В годы Второй Пунической войны впервые обратил на себя внимание спасением раненного отца в битве при Тицине в 218 г. до н. э. В битве при Каннах Сципион был одним из военных трибунов, после поражения спасся в Канузий и вместе с другими римскими офицерами принял командование над остатками римского войска (Liv., XXII, 53). В 213 или 212 г. до н. э. был избран в эдилы , а вскоре после этого женился на Эмилии Терции, дочери Луция Эмилия Павла, погибшего в битве при Каннах.

После гибели отца и дяди в Испании, в 211 г. до н. э. Сципион был избран проконсулом для войны в Испании, где сразу же неожиданным ударом захватил столицу карфагенских владений Новый Карфаген (совр. Картахена). Существует убедительное предположение, что в Испании Сципионом была проведена военная реформа, суть которой состояла в отказе от деления войска на три линии и введении более маневренных манипулов, каждый из которых превратился в самостоятельную единицу на поле боя. В 206 г. до н. э. Сципион одержал победу на соединенными войсками двух карфагенских военначальников в битве при Илипе, поставив крест на карфагенском владычестве в Испании.

Вернувшись в Рим, Сципион был избран в консулы на 205 г. до н. э. и выступил инициатором подготовки экспедиции в Африку. Высадившись в Африке и одержав в 202 г. до н. э. победу над Ганнибалом в битве при Заме Сципион тем самым положил конец Второй Пунической войне и приобрел исключительное и в каком-то смысле выходящее за рамки республиканских политических традиций влияние.

В 199 г. до н. э. он был избран цензором и с этого же года стал принцепсом сената. В 194 г. до н. э. Сципион во второй раз занял должность консула. Десятилетие после битвы при Заме нередко называют «Сципионовским», поскольку ключевые республиканские посты большей частью занимали родственники и сторонники победителя Ганнибала. Считается, что именно Сципион являлся автором римского внешнеполитического курса первой половины II в. до н. э., связанного с отказом от превращения побежденных эллинистических царств в провинции и сохранением их в качестве зависимых от Рима государств. В 190 г. до н. э. Сципион отправился легатом при своем брате консуле Луции Корнелии Сципионе на восток и принимал участие в боевых действиях, а затем и переговорах с сирийским царем Антиохом III.

Именно эти события послужили предметом так называемых Сципионовских процессов (между 187 и 184 гг. до н. э.), в ходе которых, по-видимому, не без участия Марка Порция Катона Старшего , брат Сципиона Африканского Луций был осужден по обвинению в растрате полученных им от царя Антиоха в качестве первого взноса контрибуции денег, а сам Публий был обвинен в государственной измене, основываясь на неясных слухах о его переговорах с сирийским царем, связанных с возвращением его плененного сына, но так и не был осужден. Вскоре после неудачи обвинителей Сципион был лишен звания принцепса сената и удалился в свое имение в Литерн, где и скончался.

Исторические источники :

Полибий. Всеобщая история;

Тит Ливий. История Рима от основания города;

Аппиан. Римская история;

Авл Геллий. Аттические ночи;

Валерий Максим. Достопамятные деяния и изречения.

Иллюстрация :

Бюст Сципиона Африканского. Москва. ГМИИ.