ПУАНТИЛИЗМ
ПУАНТИЛИЗМ - точечная музыка, техника музыкальной композиции; разновидность серийной техники.
Термин (немецкий вариант) впервые использовал немецкий музыковед Г. Аймерт (1952 год) для характеристики слухового восприятия некоторых сочинений К. Штокхаузена, П. Булеза и К. Гуйвартса.
Музыкальную ткань «Контра-пунктов» Штокхаузена (1953 год) Аймерт описывал как «напряжённое поле звуков, которые поначалу кажутся изолированными, а затем связываются [в восприятии] в статичную структуру» (газета «K ̈olnische Rundschau». 28 мая 1953 года).
Булез в статье «Современные исследования» («Recherches maintenant», 1954 год) определял пуантилизм как «пересечение различных функциональных возможностей в данной точке» (Boulez P. Stocktakings from an apprenticeship. Oxf., 1991. P. 16), подразумевая детерминирование в одиночном звуке параметров высоты, длительности, динамики и других параметров (смотрите «Сериализм»). Булез также указывал эстетическую предпосылку пуантилизма - «оправданный отказ от тематизма» (то есть от мелодии в её классическом понимании).
Первоначально термин относили к сочинениям К. Штокхаузена, П. Булеза, Л. Ноно, Л. Берио и других композиторов так называемой дармштадтской школы, написанным в 1949-1955 годах. Позднее он стал использоваться как обозначение фактуры, для которой характерно распределение отдельных звуков или небольших мотивов во времени и высотно-регистровом пространстве. Примеры такого пуантилизма - у А. фон Веберна: вторая часть Вариаций для фпортепиано op. 27 (1936 год), начало Вариаций для оркестра op. 30 (1940 год). Древнейший прообраз - средневековый гокет.
В отличие от пуантилизма как эстетически мотивированной техники композиции, точечная фактура нередко используется в целях музыкальной изобразительности: «разорванное сознание» пробуждающегося майора Ковалёва в третьей картине первого действия оперы «Нос» Д.Д. Шостаковича (1930 год), аппарат для изощрённой казни иглами в оркестровой пьесе «Pianissimo» А.Г. Шнитке (по мотивам рассказа Ф. Кафки, 1968 год).