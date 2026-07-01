ПУАНТИЛИЗМ

ПУАНТИЛИЗМ - точечная музыка, техника музыкальной композиции ; разновидность серийной техники.

Тер­мин (немецкий ва­ри­ант) впер­вые ис­поль­зо­вал немецкий му­зы­ко­вед Г. Ай­мерт (1952 год) для ха­рак­те­ри­сти­ки слу­хо­во­го вос­при­ятия не­ко­то­рых со­чи­не­ний К. Шток­хау­зе­на, П. Бу­ле­за и К. Гуй­вар­тса.

Музыкальную ткань «Кон­тра-пунк­тов» Шток­хау­зе­на (1953 год) Ай­мерт опи­сы­вал как «на­пря­жён­ное по­ле зву­ков, ко­то­рые по­на­ча­лу ка­жут­ся изо­ли­ро­ван­ны­ми, а за­тем свя­зы­ва­ют­ся [в вос­при­ятии] в ста­тич­ную струк­ту­ру» (газета «K ̈ol­nische Rundschau». 28 мая 1953 года).

Бу­лез в статье «Сов­ре­мен­ные ис­сле­до­ва­ния» («Recher­ches main­tenant», 1954 год) оп­ре­де­лял пуантилизм как «пе­ре­се­че­ние различных функ­цио­наль­ных воз­мож­но­стей в дан­ной точ­ке» (Boulez P. Stocktakings from an apprenticeship. Oxf., 1991. P. 16), под­ра­зу­ме­вая де­тер­ми­ни­ро­ва­ние в оди­ноч­ном зву­ке па­ра­мет­ров вы­со­ты, дли­тель­но­сти, ди­на­ми­ки и других параметров (смотрите «Се­риа­лизм»). Бу­лез так­же ука­зы­вал эс­те­тическую пред­по­сыл­ку пуантилизма - «оп­рав­дан­ный от­каз от те­ма­тиз­ма» (то есть от ме­ло­дии в её клас­сическом по­ни­ма­нии).

Пер­во­на­чаль­но тер­мин от­но­си­ли к со­чи­не­ни­ям К. Шток­хау­зе­на, П. Бу­ле­за, Л. Но­но , Л. Бе­рио и других ком­по­зи­то­ров так называемой дарм­штадт­ской шко­лы, на­пи­сан­ным в 1949-1955 годах. Позд­нее он стал ис­поль­зо­вать­ся как обо­зна­че­ние фак­ту­ры, для ко­то­рой ха­рак­тер­но рас­пре­де­ле­ние отдельных зву­ков или не­боль­ших мо­ти­вов во вре­ме­ни и вы­сот­но-ре­ги­ст­ро­вом про­стран­ст­ве. При­ме­ры та­ко­го пуантилизма - у А. фон Ве­бер­на: вторая часть Ва­риа­ций для фпортепиано op. 27 (1936 год), на­ча­ло Ва­риа­ций для ор­ке­ст­ра op. 30 (1940 год). Древ­ней­ший про­об­раз - средневековый го­кет.

В от­ли­чие от пуантилизма как эс­те­ти­че­ски мо­ти­ви­ро­ван­ной тех­ни­ки ком­по­зи­ции, то­чеч­ная фак­ту­ра не­ред­ко ис­поль­зу­ет­ся в це­лях музыкальной изо­бра­зи­тель­но­сти: «ра­зо­рван­ное соз­на­ние» про­бу­ж­даю­ще­го­ся май­о­ра Ко­ва­лё­ва в третьей кар­ти­не первого дей­ст­вия опе­ры «Нос» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча (1930 год), ап­па­рат для изо­щрён­ной каз­ни иг­ла­ми в ор­ке­ст­ро­вой пье­се «Pianissimo» А.Г. Шнит­ке (по мо­ти­вам рас­ска­за Ф. Каф­ки, 1968 год).

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