ПТОЛЕМЕЙ XV ФИЛОПАТОР ФИЛОМЕТОР ЦЕЗАРЬ

ЦЕЗАРИО́Н, ПТОЛЕМЕ́Й XV ФИЛОПА́ТОР ФИЛОМЕ́ТОР ЦЕ́ЗАРЬ (др.-греч. Πτολεμαῖος Φιλοπάτωρ Φιλομήτωρ Καῖσαρ, лат. Ptolemaeus XV Philopator Philometor) - последний царь Египта (44-30 годы до н.э.).

Имя «Цезарион» на латинском языке означает «Маленький Цезарь». Сын Клеопатры VII, как она утверждала, от Юлия Цезаря, вскоре был назван ею своим соправителем. В таком качестве они фигурируют в египетских надписях, однажды Цезарион назван «царем царей» рядом с Клеопатрой, получившей титул «царицы царей». Марк Антоний в римском сенате заявил, что Цезарь признал свое отцовство; реальной причиной этого было создание противовеса на Востоке в борьбе за симпатию цезарианцев приемному сыну Цезаря Октавиану.

Эти притязания оспаривались в особом сочинении Гаем Оппием и римской официальной традицией; реальное положение дел остается темным. В 30 году после битвы при Акции Клеопатра отправила Птолемея с большими средствами на юг Египта, откуда он был должен перебраться в Индию, но его воспитатель Родон уговорил его вернуться в Александрию, утверждая, что Октавиан позволит ему управлять Египтом; там в 30 году до н.э. он был казнен.

Исторические источники :

Плутарх. Юлий Цезарь; Марк Антоний;

Светоний. Божественный Юлий;

Аппиан. Гражданские войны;

Дион Кассий. Римская история.

Иллюстрация :

Птолемей XV Цезарион. США, Филадельфия. Институт Франклина.