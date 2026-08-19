ПСКОВСКАЯ ОБОРОНА 1581-1582

Во­ен­ная опе­ра­ция рус. войск и на­се­ле­ния по за­щи­те г. Псков от польско-ли­тов. войск в хо­де за­вер­шаю­ще­го эта­па Ли­вон­ской вой­ны 1558–1583 .

Ре­ше­ние ко­ро­ля Сте­фа­на Ба­то­рия о по­хо­де на Псков бы­ло при­ня­то в авг. 1581 на во­ен. со­ве­те в ок­ку­пи­ров. рус. го­ро­де За­во­ло­чье по­сле без­ус­пеш­ных пе­ре­го­во­ров де­ле­га­ции Ре­чи По­спо­ли­той во гла­ве с по­слом К. Держ­ко (Дер­же­ком) в Мо­ск­ве 21–30.6.1581. Ар­мия Сте­фа­на Ба­то­рия в 1581 до­уком­плек­то­вы­ва­лась: но­вый на­бор про­во­дил­ся в Венг­рии, шла вер­бов­ка нем. наём­ни­ков, ра­нее слу­жив­ших в Гол­лан­дии, из польск. шлях­ты фор­ми­ро­ва­лась ко­ро­лев­ская пе­хо­та , в со­став ар­мии во­шли так­же прус. от­ряд под ко­манд. В. Бут­ле­ра, груп­па прус. доб­ро­воль­цев, от­ряд лю­бек­ских нем­цев (все­го в на­сту­п­ле­нии на Псков уча­ст­во­ва­ло ок. 25–30 тыс. чел.).

П.о. воз­глав­ля­ли 1-й на­ме­ст­ник кн. В.Ф. Ско­пин-Шуй­ский, кн. И.П. Шуй­ский (сыг­рал ре­шаю­щую роль), кн. А.И. Хво­ро­сти­нин и др. вое­во­ды (ко­ли­че­ст­во за­щит­ни­ков – ок. 7 тыс. чел. пе­хо­ты, от­ря­ды ка­за­ков и дво­рян­ской кон­ни­цы, всё взрос­лое муж­ское на­се­ление го­ро­да, все­го при­мер­но 10–15 тыс. чел.) Пско­ви­чи, го­то­вясь к от­ра­же­нию не­при­яте­ля, воз­ве­ли до­пол­нит. ук­ре­п­ле­ния из брё- вен, на­сы­пав ме­ж­ду ря­да­ми бре­вен­ча­тых стен зем­лю, над­строи­ли на ка­мен­ных сте­нах де­рев. баш­ни, раз­мес­тив на них ар­тил­ле­рию. Гар­ни­зон Пско­ва рас­по­ла­гал зна­чит. за­па­са­ми про­до­воль­ст­вия и по­ро­ха.

Пе­ре­до­вые от­ря­ды Сте­фа­на Ба­то­рия поя­ви­лись под Пско­вом 18.8.1581, а вся ар­мия по­до­шла к го­ро­ду 25 авг. со сто­ро­ны р. Че­рё­ха. 1 сент. на­ча­лось строи­тель­ст­во осад­ных ук­ре­п­ле­ний – шан­цев, пско­ви­чи пред­при­ни­ма­ли от­вет­ные вы­лаз­ки, на­чал­ся об­стрел по­зи­ций оса­ж­дав­ших с го­род­ских стен. Со 2 сент. по­ля­ки об­стре­ли­ва­ли кре­по­ст­ные сте­ны. 8 сент. венг. ар­тил­ле­ри­сты су­ме­ли про­ло­мить кре­по­ст­ную сте­ну в рай­оне Сви­нус­ской баш­ни, по­ля­ки за­хва­ти­ли её, а венг­ры – со­сед­нюю, По­кров­скую, баш­ню. Од­на­ко пско­ви­чи во гла­ве с И.П. Шуй­ским на­нес­ли «в про­ло­ме» контр­удар и вы­би­ли из кре­по­сти про­тив­ни­ка, по­нёс­ше­го ощу­ти­мые по­те­ри (по «По­вес­ти о при­хо­ж­де­нии Сте­фа­на Ба­то­рия на град Псков» кон. 16 в., в этом бою рус­ские по­те­ря­ли 863 чел. уби­тыми и 1626 ра­не­ными, а не­при­ятель – 5 тыс. уби­тыми и 10 тыс. ра­не­ными; по дан­ным С. Пи­от­ров­ско­го, ок. 500 уби­тых со сто­ро­ны на­па­дав­ших). 24 и 27 сент. рус­ские взо­рва­ли не­сколь­ко (по разл. дан­ным, от 2 до 9) «ла­зов» (под­зем­ных хо­дов, под­ко­пов), ко­то­рые по­ля­ки и венг­ры ве­ли под сте­ны Пско­ва. Коль­цо оса­ды не бы­ло сплош­ным, но в го­род смог­ли про­рвать­ся лишь 2 от­ря­да стрель­цов – Н. Хво­сто­ва и Ф. Мя­со­едо­ва. На­ча­тый 24 окт. мас­си­ро­ван­ный арт. об­стрел го­ро­да рас­ка­лён­ны­ми яд­ра­ми ус­пе­ха не при­нёс. Но­вый круп­ный штурм со­сто­ял­ся 29–30 окт.: удар был на­не­сён в рай­оне ста­ро­го про­ло­ма, за­де­лан­но­го де­рев. па­ли­са­да­ми; венг­ры вновь су­ме­ли под­нять­ся на сте­ну и час­тич­но её раз­ру­шить, но в ито­ге бы­ли от­бро­ше­ны.

По пред­ло­же­нию ко­рон­но­го канц­ле­ра Я. За­мой­ско­го бы­ло ре­ше­но при­сту­пить к дол­гой оса­де и взять Псков из­мо­ром. 2 но­яб. по­сле ещё од­но­го не­удач­но­го штур­ма бы­ло ре­ше­но сво­ра­чи­вать ла­герь, в ко­то­ром ос­та­лись толь­ко на­ём­ни­ки, ре­шив­шие зи­мо­вать под сте­на­ми Пско­ва, то­гда как ли­тов. и польск. кон­тин­ген­ты во гла­ве с ко­ро­лём 1 дек. по­ки­ну­ли ла­герь. За всё вре­мя П.о. со­стоя­лись 31 при­ступ войск Сте­фа­на Ба­то­рия и 46 вы­ла­зок пско­ви­чей.

Не­уда­ча псков­ско­го по­хо­да рез­ко ос­ла­би­ла эн­ту­зи­азм и бое­го­тов­ность польск. и ли­тов. шлях­ты, а для мас­штаб­но­го на­бо­ра на­ём­ни­ков в Ев­ро­пе Сте­фан Ба­то­рий бо­лее не имел средств. Ус­пеш­ная П.о., по су­ти, вы­ну­ди­ла по­ля­ков пой­ти на за­клю­че­ние пе­ре­ми­рия с Рус. гос-вом (см. Ям-За­поль­ский мир 1582). Судь­ба Пско­ва бы­ла ре­ше­на на пе­ре­го­во­рах рус. и польск. ди­пло­ма­тов в дер. Ки­ве­ро­ва Гор­ка (Ки­ве­ро­ва Го­ра; близ Ям-За­поль­ско­го) 13.12.1581–15.1.1582 при по­сред­ни­че­ст­ве ле­га­та па­пы Римского А. Пос­се­ви­но. 17 янв. дво­ря­нин А.В. Хру­щёв при­вёз в Псков из­вес­тие об окон­ча­нии вой­ны, по­сле че­го на­ча­лось бра­та­ние жи­те­лей Пско­ва с оса­ж­дав­ши­ми, ко­то­рых пско­ви­чи при­гла­ша­ли в ка­че­ст­ве гос­тей зай­ти в го­род. 4.2.1582 ос­тат­ки ар­мии Сте­фа­на Ба­то­рия уш­ли от стен Пско­ва.

П.о. по­свя­ще­ны мно­го­числ. ху­дож. и лит. про­из­ве­де­ния 19–20 вв. В 1897 воз­ве­дён па­мят­ник в честь 300-ле­тия П.о. (за­ло­жен в 1881; про­ект А.М. Кис­лин­ско­го).

Автор статьи: А.И. Фи­люш­кин.

Исторические источники:

Гей­ден­штейн Р. За­пис­ки о Мо­с­ков­ской вой­не, 1578–1582. СПб., 1889;

По­весть о при­хо­ж­де­нии Сте­фа­на Ба­то­рия на град Псков. М.; Л., 1952;

Оса­да Пско­ва гла­за­ми ино­стран­цев: Днев­ни­ки по­хо­дов Ба­то­рия на Рос­сию (1580–1581). Псков, 2005.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)