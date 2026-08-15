Псков

Псков — город в Российской Федерации, административный центр Псковской области, Город воинской славы. Численность населения — 193 тыс. человек (2021). Первое поселение на мысу у слияния рек Великая и Пскова возникло в середине I тысячелетия н. э., связано с культурой псковских длинных курганов. На территории города выявлены участки культурного слоя периодов неолита и бронзового века . Население раннего периода полиэтнично (славяне, финно-угры, балты и выходцы из Скандинавии ). Первое упоминание содержится в Лаврентьевской летописи под 903. На рубеже X–XI вв. П. входит в состав Древнерусского государства , оставаясь стольным городом, подчиняется новгородскому князю. После 1137 становится столицей фактически самостоятельного государства. В XI–XVII вв. П. являлся основным центром русского и православного влияния в Вост. Прибалтике, подвергался нападениям и осадам со стороны Ливонской конфедерации.

В 1425 началась чеканка собственной псковской монеты. После присоединения к Московскому великому княжеству в 1510 возрастает значение П. как торгового города, после заключения Столбовского мира П. — крупный центр торговли с Зап. Европой. Во время Ливонской и Северной вой­н П. являлся оперативной базой русских вой­ск в Прибалтике. В 1581–1582 и 1615 выдержал многомесячные осады польско-­литовских и шведских вой­ск. В 1650 в П. произошло крупнейшее городское восстание. В результате Северной вой­ны утратил экономическое и военное значение. 2[15] марта 1917 во П. отрекся от престола император Николай II. В период Великой Отечественной вой­ны П. был оккупирован гитлеровскими вой­сками (9 июля 1941 — 23 июля 1944). П. — один из основных центров каменного зодчества в постмонгольской Руси, центр летописания и иконописных школ. Первые фортификационные укрепления возведены в XI в., в дальнейшем площадь укрепленных частей увеличивалась в 1309, 1374/5, 1465, достигнув 215 га. 10 памятников зодчества внесены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лит .: Королёва Э. В., Салмина Е. В., Яковлева Е. А. Псков // Русь в IX–XI вв. М.–Вологда, 2012. С. 138–159; Вовин А. А. Городская коммуна средневекового Пскова: XIV — начало XVI в. СПб., 2019. С. А. Салмин.